Публичный стиль расправы над священником похож на политические убийства, которые мы видим сейчас в таких странах, как Россия или Мексика.

В 1337 году священник Джон Форд был убит средь бела дня на одной из самых оживленных улиц Лондона. Теперь новые данные показывают, что его убийство было не случайным, а умышленным актом мести.

"Мы рассматриваем убийство, совершенное по заказу ведущей фигуры английской аристократии. Оно было спланировано. Его совершили член семьи и близкие соратники священника, что предполагает мотив мести", - детализировал криминолог и автор исследования Мануэль Эйснер, пишет Interesting Engineering.

Эйснером изучил насильственные смерти, зафиксированные в списках коронеров XIV века. Дело Форда особенно поразительно: в нем не только были замешаны высокопоставленные лица, но оно было совершено в Вестчипе, самом известном средневековом "горячем пункте" убийств в Лондоне, известном своими рынками, тавернами и периодическим кровопролитием.

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"Записи представляют собой историю о вымогательствах, мести, которые раскрывают напряженность между церковью и элитой Англии, достигшую кульминации в убийстве падшего божьего человека в стиле мафии бандой средневековых киллеров", - рассказал о своих выводах криминолог.

Имя Форда появляется в письме 1332 года, написанном архиепископом Саймоном Мефамом, обвиняющим дворянку Элу Фицпейн в многочисленных связях, в том числе с Фордом.

"Попытки публично унизить Элу Фицпейн могли быть частью политической игры, поскольку церковь использовала мораль, чтобы показать свой авторитет над знатью, а Джон Форд оказался между хозяевами", - допустил специалист.

Отношения испортились после того, как Форд, очевидно, сдал Фицпейн архиепископу в попытке спасти себя. А последовавший публичный скандал положил конец их связи.

Эйснер считает, что архиепископ наложил на Элу позорное публичное покаяние, и это вызвало у нее жажду мести. "Не в последнюю очередь потому, что Джон Форд, по-видимому, избежал наказания церкви", - добавил специалист.

Убийство Форда произошло вечером 3 мая 1337 года. Когда он шел после молитвы, его отвлек коллега-священник, в то время как четверо нападавших устроили на него засаду возле собора Святого Павла. Ему перерезали горло длинным кинжалом, и несколько раз ударили ножом в живот.

Только одному из нападавших было предъявлено обвинение, и то лишь спустя пять лет. Остальные, включая Фицпейн, так и не предстали перед судом.

Дело Джона Форда раскрывает пределы средневекового правосудия, особенно когда преступления касались элиты. Исследователи полагают, что Вестчип был намеренно выбран в качестве сцены для отправки сообщения: дворянство все еще могло утверждать господство над духовенством.

"Публичный стиль казни Форда, на глазах у толпы средь бела дня, похож на политические убийства, которые мы видим сейчас в таких странах, как Россия или Мексика", - подытожил Эйснер.

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