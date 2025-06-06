За самой вкусной на континенте пиццей кулинарные гуру советуют ехать в... Лондон.

Итальянский Неаполь считается родиной пиццы, а потом было бы совершенно логично полагать, что самая лучшая пиццерия Европы находится именно в этом городе (и многие таковой считают местную пиццерию "Да Микеле" благодаря фильму "Ешь, молись, люби").

Однако свежий рейтинг от кулинарного гида 50 Top Pizza пришел к выводу, что лучшую пиццу на континенте подают даже не в Италии, а в... Великобритании. Именно лондонскую пиццерию Napoli on the Road, открытую итальянцем Микеле Паскареллой, эксперты признали лучшей в Европе, причем второй год подряд.

Вторая строчка досталась пиццерии Baldoria в испанской столице Мадриде, а третье место разделили заведения Via Toledo в Вене (Австрия) и Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания).

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Впрочем, авторы рейтинга отметили, что не стоит удивляться отсутствию итальянских пиццерий в топ-50, поскольку для них будет составлен отдельный рейтинг, который обнародуют 15 июля.

10 лучших пиццений Европы в 2025 году

Napoli on the Road (Лондон, Великобритания) Baldoria (Мадрид, Испания) Via Toledo (Вена, Австрия) Sartoria Panatieri (Барселона, Испания) 50 Kalò (Лондон, Великобритания) IMperfetto (Пюто, Франция) Pizza Zulu (Фюрт, Германия) nNea (Амстердам, Нидерланды) Fratelli Figurato (Мадрид, Испания) Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словакия) Forno d’Oro (Лиссабон, Португалия)

Как сообщал УНИАН, ранее итальянская кухня утратила титул самой вкусной в мире, уступив его грекам.

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