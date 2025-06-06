Итальянский Неаполь считается родиной пиццы, а потом было бы совершенно логично полагать, что самая лучшая пиццерия Европы находится именно в этом городе (и многие таковой считают местную пиццерию "Да Микеле" благодаря фильму "Ешь, молись, люби").
Однако свежий рейтинг от кулинарного гида 50 Top Pizza пришел к выводу, что лучшую пиццу на континенте подают даже не в Италии, а в... Великобритании. Именно лондонскую пиццерию Napoli on the Road, открытую итальянцем Микеле Паскареллой, эксперты признали лучшей в Европе, причем второй год подряд.
Вторая строчка досталась пиццерии Baldoria в испанской столице Мадриде, а третье место разделили заведения Via Toledo в Вене (Австрия) и Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания).
Впрочем, авторы рейтинга отметили, что не стоит удивляться отсутствию итальянских пиццерий в топ-50, поскольку для них будет составлен отдельный рейтинг, который обнародуют 15 июля.
10 лучших пиццений Европы в 2025 году
- Napoli on the Road (Лондон, Великобритания)
- Baldoria (Мадрид, Испания)
- Via Toledo (Вена, Австрия)
- Sartoria Panatieri (Барселона, Испания)
- 50 Kalò (Лондон, Великобритания)
- IMperfetto (Пюто, Франция)
- Pizza Zulu (Фюрт, Германия)
- nNea (Амстердам, Нидерланды)
- Fratelli Figurato (Мадрид, Испания)
- Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словакия)
- Forno d’Oro (Лиссабон, Португалия)
Как сообщал УНИАН, ранее итальянская кухня утратила титул самой вкусной в мире, уступив его грекам.
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