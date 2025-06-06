СМИ провело опрос, в котором было задано всего два вопроса в контексте продолжающейся войны.

Кремлевский диктатор Владимир Путин изложил свои условия как для прекращения огня, так и для завершения войны в Украине. Среди требований России — сокращение численности украинской армии и признание русского языка официальным.

The Telegraph сделало опрос среди своих читателей, задав им два простых вопроса, касающихся нашей страны — должна ли Украина принять условия перемирия, предложенные Путиным, а также — нужно ли принять Украину в НАТО.

Должна ли Украина принять путинские условия

Подавляющее большинство — 92 процента из более чем 20 000 участников опроса — ответили "нет". Читатели издания считают, что то, что предложил Путин, — это не условия мира, а "требования полной капитуляции и подчинения".

Видео дня

Сообщается, что для многих согласие на условия, включая международное признание суверенитета России над четырьмя оккупированными регионами Украины, означало бы предательство храбрости и решимости украинцев, которые сражаются с российской агрессией.

Многие иностранцы также считают, что Запад должен продолжать усиливать военную поддержку Украины. Кроме того, предложения Путина и вовсе расцениваются как акт отчаяния, указывающий на то, что Россия загнана в угол.

Нужно ли принять Украину в НАТО

В ответ на требования Путина читатели также поставили под сомнение его категорическое противодействие вступлению Украины в НАТО — решение, которое, по их мнению, должно принимать сама Украина и члены альянса.

Один из читателей пишет: "Украина уже пошла на уступки, а Россия — ни на какие. Если причина вторжения - расширение НАТО, и Украина при этом не может вступить, разве это уже не уступка?"

Другой пользователь считает, что Украину следует принять в НАТО, ведь это единственный язык, который Путин готов понять, даже если он делает вид, что нет. Более того, он добавляет, что поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум в 2014 году, Украине и вовсе следует вернуть ядерное оружие, от которого она тогда отказалась.

Что еще известно о требованиях Путина

Ранее УНИАН сообщал, что надежды на прогресс мирных переговоров в Стамбуле угасают. Россия продолжает усиливать свои атаки по Украине и выдвигать ультимативные требования, тогда как Украина настаивает на необходимости прекращения огня, освобождения всех военнопленных и возвращение похищенных детей.

Кроме того, дипломаты Североатлантического Альянса и вовсе заявляют, что они даже не рассматривают требование Путина остановить свое расширение на восток.

Вас также могут заинтересовать новости: