Успешно поражены аэродромы "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области.

Силы обороны Украины этой ночью успешно поразили российские объекты, которые страна-агрессор использует для террора против Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. "Силы обороны Украины нанесли удар на опережение. Накануне массированного вражеского обстрела поражены аэродромы базирования авиации противника и другие важные военные объекты", - отмечается в сводке.

В частности, в ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области - месте скопления авиации противника, которая осталась после операции СБУ.

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Также поражен аэродром "Дягилево" в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, с "Дягилево" осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника. "Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются", - говорится в сводке.

Вместе с тем, в Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте.

"Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются", - говорится в сводке.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории РФ и временно оккупированных районах Украины.

В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.

В Генштабе уточнили, что к боевой работе были привлечены подразделения ВСУ и Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В свою очередь, Силы беспилотных систем ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе стратегической авиации вооруженных сил РФ в городе Энгельс. Дальнобойные удары были нанесены по военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области, а также по нефтебазе "Комбинат Кристалл", расположенном рядом.

"В районе целей зафиксировано по меньшей мере 15-20 взрывов. Обнародованные в Telegram фото и видео подтверждают многочисленные попадания по меньшей мере в три резервуара из ГСМ на территории "Кристала". Возник масштабный пожар, который экстренные службы РФ не смогли локализовать. Также известно о поражении элементов, которые обеспечивают деятельность". говорится в сообщении.

Также объясняется, что "Комбинат Кристалл" – стратегический объект, используемый в качестве базы хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива для аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2".

"Это уже третье удачное поражение этого объекта Силами беспилотных систем с начала 2025 года", - уточняется в сообщении.

Кроме того, операторы Сил беспилотных систем ВСУ нанесли огневой поражение по логистическому пункту противника в Курской области, а также по составу БПЛА и ремонтной базе во временно оккупированной части Херсонской области. Окончательные результаты огневого поражения уточняются.

Удары по российским аэродромам

Рано утром была атакована топливная база возле российского военного аэродрома Энгельс. Также была атака на авиабазу Дягилево в Рязанской области и завод авиаэлектроники в Тамбовской области.

Кроме этого, 1 июня СБУ блестяще провела спецоперацию "Паутина", в ходе которой на 4 аэродромах были поражены самолеты стратегической авиации РФ.

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