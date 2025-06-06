Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не на основном заседании.

Ожидается, что украинский президент Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Гааге, хотя Альянс еще официально не подтвердил, приглашен ли он на самом деле. В то же время, как пишет Reuters, чиновники НАТО постараются организовать встречи так, чтобы Зеленский мог присутствовать, не провоцируя президента США Дональда Трампа.

"Дипломаты говорят, что он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не будут допускать на основное заседание саммита. При этом все еще неясно, будет ли краткое заявление саммита определять Россию как угрозу или выражать поддержку Украине", - пишет издание.

Отмечается, что такие предосторожности имеют одну цель - не разозлить Вашингтон, а тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти разрушил международную коалицию, поддерживающую Киев.

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"Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО — главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не расстроить нестабильного Трампа", - подчеркивает издание.

В то же время один из дипломатов НАТО в комментарии Reuters признал, что если Зеленский не примет участия в саммите вкакой-либо форме, это будет "как минимум пиар-катастрофой".

Также Reuters отмечает, что сам саммит и сопровождающее его письменное заявление, скорее всего, будут необычно короткими, чтобы свести к минимуму вероятность вспышек или разногласий.

При этом Зеленскому, возможно, придется довольствоваться приглашением на предсаммитовый ужин, устроенный королем Нидерландов Виллемом-Александром, говорят опрошенные Reuters дипломаты.

К тому же, в отличие от предыдущих двух ежегодных саммитов НАТО, лидеры не планируют проводить официальное заседание Совета НАТО-Украина. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что такую роль мог бы выполнить рабочий ужин с министрами иностранных дел или министрами обороны.

"Многие союзники хотят, чтобы Зеленский был на саммите, но есть гибкость в отношении точного формата, который позволил бы его присутствие", — сказал другой дипломат.

Украина на саммите НАТО

Как писал УНИАН, в мае западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы не хочет видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО в Нидерландах. Однако, к счастью, решающее слово в этом вопросе было не за Вашингтоном.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге. На саммите также будет присутствовать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина официально приглашена к участию в саммите НАТО. При при этом он не уточнил, включало ли приглашение самого Зеленского.

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