Актриса также рассказала, где был ее сын Иван.

Известная украинская актриса Елена Кравец показала, как пряталась в укрытии вместе с 8-летней дочерью.

Ночью с 5 на 6 июня РФ нанесла массированную атаку по Украине. Оккупанты запустили 452 средства воздушного нападения - ракеты и беспилотники. Многие из них были направлены и на столицу. Есть немало разрушенных зданий, а также пострадавшие и погибшие.

Во время атаки Елена Кравец находилась в укрытии. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором заметно ее дочь Екатерину. Девочка сидела вместе с другими детьми и пряталась от российских ракет.

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"Дела такие. Провели ночной трехчасовой тимбилдинг на первом этаже с соседями, детьми и собачками. Обсудили устойчивость стен в доме, американский политикум, "Паутину", поблагодарили ПВО. Разрулили ряд вопросов из соседского чата. Консьержка сладко спала. Позавидовали. В следующий раз решили накрывать стол. Но пусть его лучше не будет", - подписала кадр Кравец.

Она также добавила, что во время атаки с ней рядом не было сына Ивана. Женщина объяснила, что мальчик решил остаться ночевать у друга и с ним все хорошо. Однако дочь Екатерина по нему скучала.

"Когда твой брат остался у друга на ночь и ты поняла, что скучаешь, а он - не очень", - подписала фото Елена.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская едва не пострадала во время обстрела Киева.

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