Важно, что для лошади Пржевальского двойня в приплоде в дикой природе - большая редкость.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали двойню лошадей Пржевальского, что в дикой природе - большая редкость. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

"Возможно, один малыш принят от погибшего животного. Юные пржевальцы в хорошем физиологическом состоянии. Однако то, что жеребята идентичны по возрасту (очевидно, рожденные позже и, как на последнюю декаду сентября, немного маловаты) и крепко держатся кобылы и друг друга, говорит больше о том, что это - одна семья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что главное еще впереди - будет ли способна их мама выкормить и вместе перезимовать. Важно, что для лошади Пржевальского двойня в приплоде в дикой природе - большая редкость.

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"Замеченный табун из трех взрослых кобылиц и жеребца должен сохранить от волков аж шесть уязвимых молодых особей! Очень непростая задачка. Лошади неспособны особенно быстро восстанавливать численность. Но в разреженных популяциях отдельные табуны, как оказывается, могут за несколько лет стать многочисленными", - сообщили биологи.

В заповеднике посчитали, что табун между Лелевом и г. Припять сейчас имеет жеребчика, трех взрослых кобыличек, двух полуторагодовалых и четырех сеголеток. На следующий год есть перспектива иметь почти полноценный табун из пяти кобыл.

"Сейчас похолодало, животные активно жируют, чтобы набраться сил к зиме. Хотя в этом году это и непросто из-за засухи, пожаров и не такой обильной, как в прошлом году, зеленой растительности. Но есть все основания надеяться, что наш табун, как и редкая двойня пржевальцев, выживут", - добавили там.

Гибель лошадей в Чернобыльском заповеднике

В траве в районе Чернобыля от российской мины погиб краснокнижный конь Пржевальского.

В ходе проверки участка границы работниками ГПСУ с помощью беспилотного летательного аппарата, в пределах природоохранной территории, а именно - Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который находился под оккупацией российских войск, было обнаружено погибшее животное.

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