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Прохладный душ и овощные сорбеты: животных в зоопарке Феникса спасают от жары (видео)

10:46, 17 июля 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В настоящее время жара бьет все рекорды в этом американском регионе. Столбики термометров здесь поднялись до +46°C.

Такая температура опасна для многих животных. Поэтому за ними тщательно следят работники зоопарка: подкармливают замороженными лакомствами, поливают из шлангов и устанавливают специальные емкости из воды, чтобы пушистые могли поплавать, когда им заблагорассудится.

Как сообщал УНИАН, в берлинском зоопарке свой день рождения отметила медведица-панда по имени Мэн Мэн. По этому случаю сотрудники зоопарка подарили ей большой праздничный торт.

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Теги: #зоопарк#жара#животные