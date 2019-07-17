Прохладный душ и овощные сорбеты: животных в зоопарке Феникса спасают от жары (видео)
10:46, 17 июля 2019Экология
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Температура в американском городе поднялись до +46°C, что является опасным для обитателей зверинца.
Овощные сорбеты и регулярные купания: обитателей зоопарка в Фениксе спасают от жары
В американском городе Фениксе обитателей зоопарка спасают от жары прохладным душем, овощными сорбетами и регулярными купаниями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В настоящее время жара бьет все рекорды в этом американском регионе. Столбики термометров здесь поднялись до +46°C.
Такая температура опасна для многих животных. Поэтому за ними тщательно следят работники зоопарка: подкармливают замороженными лакомствами, поливают из шлангов и устанавливают специальные емкости из воды, чтобы пушистые могли поплавать, когда им заблагорассудится.
Как сообщал УНИАН, в берлинском зоопарке свой день рождения отметила медведица-панда по имени Мэн Мэн. По этому случаю сотрудники зоопарка подарили ей большой праздничный торт.
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