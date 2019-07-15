Берегите свои мимиметры: китайская панда порадовалась подаренному в день рождения торту (фоторепортаж)
14:24, 15 июля 2019Курьёзы
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Медведица-панда по имени Мэн Мэн отметила свой день рождения в берлинском зоопарке.
REUTERS
Китайская медведица-панда по имени Мэн Мэн отметила свой день рождения в берлинском зоопарке. По этому случаю работники зоопарка подарили ей большой праздничный торт.
Фотографии медведицы опубликовало REUTERS.
Как сообщал УНИАН, в американском зоопарке новорожденный жирафенок начало свое знакомство с миром.
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