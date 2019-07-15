Берегите свои мимиметры: китайская панда порадовалась подаренному в день рождения торту (фоторепортаж)

Медведица-панда по имени Мэн Мэн отметила свой день рождения в берлинском зоопарке.

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