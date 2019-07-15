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Берегите свои мимиметры: китайская панда порадовалась подаренному в день рождения торту (фоторепортаж)

14:24, 15 июля 2019
Курьёзы
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REUTERS

Китайская медведица-панда по имени Мэн Мэн отметила свой день рождения в берлинском зоопарке. По этому случаю работники зоопарка подарили ей большой праздничный торт.

Фотографии медведицы опубликовало REUTERS.

Как сообщал УНИАН, в американском зоопарке новорожденный жирафенок начало свое знакомство с миром.

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Теги: #панда