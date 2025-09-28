Некоторые преимущества вы ощутите практически сразу после того, как вы включите виноград в свой рацион.

Регулярное употребление винограда в пищу может принести пользу здоровью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом рассказали изданию Parade диетологи. При этом некоторые преимущества становятся заметны практически сразу после того, как вы включите виноград в свой рацион.

1. Вы будете лучше поддерживать водный баланс

"Употребление винограда способствует поддержанию водного баланса, поскольку он в основном состоит из воды и содержит электролиты, такие как калий", — говорит диетолог Мишель Вонг.

2. Ваше пищеварение может улучшиться

Вонг объясняет, что виноград — хороший источник растворимой клетчатки (которая растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество, замедляющее пищеварение и способствующее росту полезных кишечных бактерий) и нерастворимой клетчатки (которая не растворяется в воде и увеличивает объём стула). Это, наряду с высоким содержанием воды в винограде, способствующей продвижению пищи по пищеварительной системе, помогает предотвратить вздутие живота и запоры.

3. Уровень сахара в крови будет более стабильным

Вонг утверждает, что виноград не вызывает резких скачков сахара в крови благодаря содержанию клетчатки. Стабильный уровень сахара в крови помогает предотвратить резкие скачки уровня энергии и улучшает настроение.

Если вы продолжите есть виноград постоянно в течение длительного времени, вы ощутите еще несколько полезных изменений в организме.

4. У вас будет меньше воспалений

Диетолог Ли Коттон утверждает, что виноград содержит несколько видов флавоноидов — антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить хроническое воспаление. Научные исследования показывают, что диета с высоким содержанием флавоноидов связана со снижением риска хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания. дерматиты и нейродегенеративные заболевания.

5. Вы укрепите здоровье сердечно-сосудистой системы

Вонг говорит, что одна из причин — это мощные флавоноиды. Как объяснила Коттон, эти флавоноиды помогают уменьшить воспаление в организме, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Вы можете реже болеть

Коттон говорит, что употребление винограда также укрепляет иммунитет. Как и цитрусовые, виноград также содержит витамин С, который полезен для иммунной системы.

7. Вы поддерживаете здоровье мозга

Уменьшение воспаления означает снижение риска нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

"Исследования показали, что ресвератрол, содержщийся в винограде, снижает окислительный стресс и полезен для здоровья мозга", — говорит Коттон.

Зелёный или красный виноград?

Вонг утверждает, что их польза для здоровья практически одинакова. Зарегистрированный диетолог-нутрициолог Рене Фичек в свою очередь отмечает, что одно из преимуществ красного винограда перед зеленым заключается в том, что он содержит больше антиоксиданта ресвератрола, который особенно полезен для здоровья сердца

