Регулярное употребление винограда в пищу может принести пользу здоровью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом рассказали изданию Parade диетологи. При этом некоторые преимущества становятся заметны практически сразу после того, как вы включите виноград в свой рацион.
1. Вы будете лучше поддерживать водный баланс
"Употребление винограда способствует поддержанию водного баланса, поскольку он в основном состоит из воды и содержит электролиты, такие как калий", — говорит диетолог Мишель Вонг.
2. Ваше пищеварение может улучшиться
Вонг объясняет, что виноград — хороший источник растворимой клетчатки (которая растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество, замедляющее пищеварение и способствующее росту полезных кишечных бактерий) и нерастворимой клетчатки (которая не растворяется в воде и увеличивает объём стула). Это, наряду с высоким содержанием воды в винограде, способствующей продвижению пищи по пищеварительной системе, помогает предотвратить вздутие живота и запоры.
3. Уровень сахара в крови будет более стабильным
Вонг утверждает, что виноград не вызывает резких скачков сахара в крови благодаря содержанию клетчатки. Стабильный уровень сахара в крови помогает предотвратить резкие скачки уровня энергии и улучшает настроение.
Если вы продолжите есть виноград постоянно в течение длительного времени, вы ощутите еще несколько полезных изменений в организме.
4. У вас будет меньше воспалений
Диетолог Ли Коттон утверждает, что виноград содержит несколько видов флавоноидов — антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить хроническое воспаление. Научные исследования показывают, что диета с высоким содержанием флавоноидов связана со снижением риска хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания. дерматиты и нейродегенеративные заболевания.
5. Вы укрепите здоровье сердечно-сосудистой системы
Вонг говорит, что одна из причин — это мощные флавоноиды. Как объяснила Коттон, эти флавоноиды помогают уменьшить воспаление в организме, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
6. Вы можете реже болеть
Коттон говорит, что употребление винограда также укрепляет иммунитет. Как и цитрусовые, виноград также содержит витамин С, который полезен для иммунной системы.
7. Вы поддерживаете здоровье мозга
Уменьшение воспаления означает снижение риска нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
"Исследования показали, что ресвератрол, содержщийся в винограде, снижает окислительный стресс и полезен для здоровья мозга", — говорит Коттон.
Зелёный или красный виноград?
Вонг утверждает, что их польза для здоровья практически одинакова. Зарегистрированный диетолог-нутрициолог Рене Фичек в свою очередь отмечает, что одно из преимуществ красного винограда перед зеленым заключается в том, что он содержит больше антиоксиданта ресвератрола, который особенно полезен для здоровья сердца
