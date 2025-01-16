В украинском языке есть немало благозвучных выражений для выражения негативных чувств - мы назвали несколько примеров.

Русизмы - это самые частые ошибки в украинском языке, которые случаются даже у носителей. Ошибаться - это не стыдно. Но русизмов лучше избегать. Украинский язык богат и благозвучен, поэтому почти любое выражение имеет красивое соответствие в родном языке.

Предлагаем вам узнать, как правильно сказать "мне обидно" на украинском языке. Запомните несколько выражений, которые сделают вашу речь благозвучной и помогут выразить чувства. Правильные варианты популярного выражения эксклюзивно для УНИАН предложила языковед Лариса Чемерис.

Как сказать "обидно" на украинском?

Как пояснила языковед, русское слово "обида" на украинский переводится как "образа", "кривда", "прикрість", а также еще есть разговорное слово "обида". Именно этими словами стоит заменить распространенный русизм.

Видео дня

На родном языке "мне обидно" лучше всего перевести как "мені прикро". Такое выражение советует запомнить Лариса Чемерис. Вот несколько примеров его использования:

Мені прикро, що ти так учинив.

Мені прикро чути твої слова.

Мені прикро тебе розчаровувати.

Прикро таке казати, але це правда.

Также есть еще несколько выражений, которыми можно заменить выражение "мне обидно". Если нужно вежливо, но честно сообщить о своих негативных эмоциях, то можно сказать так: "мені боляче", "мене це кривдить" или "мене це ображає".

Вас также могут заинтересовать новости: