Среди них есть известное выражение "реветь белугой".

Известный украинский учитель Александр Авраменко рассказал о языковых логических ошибках, которые уже стали нормой среди украинцев.

В эфире "Сніданку з 1+1" языковед обратил внимание на выражение "взять ребенка на руки", которое часто используют в общественном транспорте. Он отметил, что в таких случаях ребенка сажают не на руки, а на ноги. Однако это несоответствие обычно никто не замечает.

Другой пример - "красные чернила": "Но чернила должны быть черными, а не красными или зелеными. Когда-то первая жидкость для письма была черного цвета, поэтому и назвали ее чернилами. А когда изобрели красную и зеленую, то решили не называть ее "червонило" или "зеленило". Так и появились чернила разных цветов", - сказал Авраменко.

Видео дня

Возглавляет хит-парад узаконенных ошибок фразеологизм "реветь белугой". Учитель отметил, что на самом деле белуга является рыбой, поэтому не может реветь. "В этом выражении должна была бы быть не белуга, а белуха - млекопитающее из семейства дельфиновых, которое может реветь и мычать", - добавил он.

Языковые советы от Авраменко:

Ранее учитель украинского перечислил известные страны, чьи названия часто искажают украинцы. Среди них - Беларусь, Словакия и Венгрия.

Также языковед объяснял, как правильно обращаться к женщинам на официальных мероприятиях, разобрав выражение "пані та панове".

Вас также могут заинтересовать новости: