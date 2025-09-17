Этот простой рецепт яблочного сидра позволит вам приготовить этот осенний напиток дома буквально за пару часов. Для этого вам понадобится всего один ингредиент - 3,2 кг яблок, вымытых, очищенных от сердцевины (но не от кожуры) и нарезанных дольками по 3–4 см.
Активная часть процесса займёт около 20 минут, плюс примерно 4 часа на стекание сока, пишет Martha Stewart. Пейте его в чистом виде, добавьте бурбон для уютного осеннего коктейля или подогрейте со специями — получится потрясающий глинтвейн на яблочном сидре.
Как подготовить яблоки для сидра
Хорошо промойте: яблоки будут измельчаться вместе с кожурой, поэтому важно тщательно их вымыть. Работая партиями, складывайте яблоки в дуршлаг и ополаскивайте под прохладной проточной водой, протирая кожицу пальцами. Если хотите уменьшить количество пестицидов на поверхности, используйте совет Гарвардской школы общественного здравоохранения: смешайте 2 стакана чистой воды и 1 чайную ложку соды в большой миске, замочите яблоки на 10–20 секунд, затем смойте и высушите.
Удалите сердцевину и нарежьте: удалите сердцевину и нарежьте яблоки дольками. Для этого можно использовать специальное приспособление для яблок или просто острый нож.
Что понадобится для приготовления сидра
Кухонный комбайн: заменяет традиционный пресс, превращая яблоки в пюре, похожее на густое яблочное пюре. Заполняйте чашу не более чем наполовину, иначе процесс замедлится.
Дуршлаг: переложите яблочное пюре в выстланный марлей дуршлаг, чтобы оно стекало. Лучше взять прочный дуршлаг, а не мелкое сито, так как вес будет приличным.
Марля: застелите дуршлаг тройным слоем марли, чтобы сок был без мякоти. В крайнем случае можно использовать кусок тонкой ткани.
Две большие кастрюли: тяжёлая кастрюля (например, гусятница) послужит грузом для отжима, а другая кастрюля — сосудом для сбора сока.
Приготовление
- Подготовьте дуршлаг: выстелите большой дуршлаг тройным слоем марли, оставив свисающие края. Установите дуршлаг над кастрюлей.
- Измельчите яблоки: партиями измельчите яблоки в кухонном комбайне до состояния густого пюре, соскребая массу со стенок по мере необходимости.
- Переложите массу и придавите: переложите яблочное пюре в дуршлаг. Когда вся масса будет внутри, закрутите свисающие края марли, чтобы закрыть, и придавите сверху тяжёлой кастрюлей.
- Оставьте в холодильнике: уберите в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Отработанную мякоть выбросьте, сок подайте к столу.
Сидр можно хранить в холодильнике в герметичной ёмкости до 1 недели или заморозить до 3 месяцев.
