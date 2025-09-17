Если вы когда-нибудь задумывались, как приготовить яблочный сидр дома, этот простой рецепт именно для вас.

Этот простой рецепт яблочного сидра позволит вам приготовить этот осенний напиток дома буквально за пару часов. Для этого вам понадобится всего один ингредиент - 3,2 кг яблок, вымытых, очищенных от сердцевины (но не от кожуры) и нарезанных дольками по 3–4 см.

Активная часть процесса займёт около 20 минут, плюс примерно 4 часа на стекание сока, пишет Martha Stewart. Пейте его в чистом виде, добавьте бурбон для уютного осеннего коктейля или подогрейте со специями — получится потрясающий глинтвейн на яблочном сидре.

Как подготовить яблоки для сидра

Хорошо промойте: яблоки будут измельчаться вместе с кожурой, поэтому важно тщательно их вымыть. Работая партиями, складывайте яблоки в дуршлаг и ополаскивайте под прохладной проточной водой, протирая кожицу пальцами. Если хотите уменьшить количество пестицидов на поверхности, используйте совет Гарвардской школы общественного здравоохранения: смешайте 2 стакана чистой воды и 1 чайную ложку соды в большой миске, замочите яблоки на 10–20 секунд, затем смойте и высушите.

Удалите сердцевину и нарежьте: удалите сердцевину и нарежьте яблоки дольками. Для этого можно использовать специальное приспособление для яблок или просто острый нож.

Что понадобится для приготовления сидра

Кухонный комбайн: заменяет традиционный пресс, превращая яблоки в пюре, похожее на густое яблочное пюре. Заполняйте чашу не более чем наполовину, иначе процесс замедлится.

Дуршлаг: переложите яблочное пюре в выстланный марлей дуршлаг, чтобы оно стекало. Лучше взять прочный дуршлаг, а не мелкое сито, так как вес будет приличным.

Марля: застелите дуршлаг тройным слоем марли, чтобы сок был без мякоти. В крайнем случае можно использовать кусок тонкой ткани.

Две большие кастрюли: тяжёлая кастрюля (например, гусятница) послужит грузом для отжима, а другая кастрюля — сосудом для сбора сока.

Приготовление

Подготовьте дуршлаг: выстелите большой дуршлаг тройным слоем марли, оставив свисающие края. Установите дуршлаг над кастрюлей.

выстелите большой дуршлаг тройным слоем марли, оставив свисающие края. Установите дуршлаг над кастрюлей. Измельчите яблоки: партиями измельчите яблоки в кухонном комбайне до состояния густого пюре, соскребая массу со стенок по мере необходимости.

партиями измельчите яблоки в кухонном комбайне до состояния густого пюре, соскребая массу со стенок по мере необходимости. Переложите массу и придавите: переложите яблочное пюре в дуршлаг. Когда вся масса будет внутри, закрутите свисающие края марли, чтобы закрыть, и придавите сверху тяжёлой кастрюлей.

переложите яблочное пюре в дуршлаг. Когда вся масса будет внутри, закрутите свисающие края марли, чтобы закрыть, и придавите сверху тяжёлой кастрюлей. Оставьте в холодильнике: уберите в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Отработанную мякоть выбросьте, сок подайте к столу.

Сидр можно хранить в холодильнике в герметичной ёмкости до 1 недели или заморозить до 3 месяцев.

