Просеянная мука от непросеянной отличается даже весом и объемом.

Шеф-инструктор Института кулинарного образования Пенни Станкевич решила дать кулинарный совет и заявила, что просеивание муки обычно является хорошей идеей.

"Оно осветляет муку и аэрирует ее, облегчая смешивание с любой эмульсией. Это также может удалить любой мусор или комки, которые могут быть в муке, из-за чего ваша выпечка может иметь нерафинированную текстуру. Никто не хочет есть тот кусок муки, который попадает в яйца и масло и никогда не распадается на эмульсию", - цитирует ее объяснение То spruce eats.

Станкевич добавляет, что если в рецепте указывается вес просеянной муки, то надо следовать этой инструкции, а не просеивать уже взвешенную.

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"Просеянная мука становится легче, и ложка просеянной муки в мерном стакане займет больше объема и будет весить меньше, чем вычерпывать ее из контейнера без просеивания. Поэтому если в инструкциях сказано отмерить "просеянную муку", это может быть меньшее количество муки, чем если бы вы просто зачерпнули непросеянную муку в чашку", - отметила шеф.

Некоторые торты абсолютно требуют просеивания. В частности, есть пирожные, в которых используется много взбитой яичной пены. В таком случае лучше будет порционно просеивать муку сразу туда и постепенно вмешивать.

Станкевич советует просеивать каждый раз, когда вы используете муку для кексов в качестве ингредиента в рецепте. Какао-порошок также склонен к комкам. Их можно просеять вместе, чтобы облегчить смешивание в окончательной смеси.

В то же время, добавляет повар, просеивание муки сегодня не так важно в некоторых рецептах, таких как хлеб, кексы и некоторые пирожные на масляной основе.

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