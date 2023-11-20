Этот метод позволит обойтись без жирных сливок.

Ведущий шеф-повар Розмари Гилл поделилась своим кулинарным секретом самого вкусного картофельного пюре для которого не понадобится вода.

Как пишет Express, для использования ее метода не нужно иметь специального опыта.

"Варите картофельное пюре в молоке, а не в воде, картофель похож на пасту, он выделяет крахмал в жидкость для варки. Это становится жидким золотом, позволяя нам получить пышное, шелковистое сливочное картофельное пюре. Когда вы выливаете воду, в которой варите картофель, вы выбрасываете весь крахмал в канализацию, поэтому вы тратите его впустую. Молоко становится нашей кулинарной жидкостью и заменяет жирные сливки", - объясняет Гилл.

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Шеф-повар также показала удобный трюк для тех, кто ненавидит мыть посуду. В частности, чтобы растолочь картофель она использует ту же кастрюлю, в которой ее варила. Ее подписчики назвали Гилл "проклятым гением" за ее инновационные методы приготовления пищи.

Другие советы по приготовлению картофеля

Шеф-повар Мэри-Фрэнсис Хек, работающая на экспериментальной кухне Bon Appetit, дала девять лучших советов для приготовление вкусного пюре.

Также УНИАН, рассказывал, как приготовить самое вкусное картофельное пюре по версии The New York Times.

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