Рассказываем, как хранить овощи в квартире при сильной жаре, и стоит ли класть фрукты в холодильник.

С июня по август температура воздуха в Украине может достигать 30-35 градусов Цельсия, а это значит, что продукты, которые вы еще вчера купили свежими, уже сегодня могут начать портиться.

УНИАН выяснил, как правильно хранить фрукты и овощи летом.

Как правильно хранить овощи в холодильнике - общие правила

Шеф-повар Дарья Зюкова рассказала, что на хранение овощей и фруктов в квартире, в загородном доме или на даче влияет много факторов. Свежесть зависит от температуры хранения, влажности и освещения. Все это нужно учитывать, чтобы подольше наслаждаться вкусом свежих овощей и фруктов.

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Если вы покупаете фреш-продукты часто, например через день или раз в несколько дней и сразу едите, то можно очень не возиться, и хранить все в холодильнике. А если вы закупаетесь на длительный срок, то лучше придерживаться некоторых правил.

Запоминайте, как правильно хранить овощи дома:

Очень важно держать холодильник в чистоте и взять себе правило систематически мыть и дезинфицировать все полки. Некоторые продукты категорически не "переносят" влаги и сразу начинают портиться.

Нужно ежедневно проверять, не начало ли что-то покрываться плесенью. Этот процесс довольно быстрый и влечет перекрестное заражение (когда микробы и бактерии из одного продукта "перебегают" на соседний).

Если же вы хотите понять, как сохранить овощи на долгое в кладовой, то здесь тоже очень важно учесть некоторые факторы. В частности, в кладовой не должно быть окон, труб с горячей водой и устройств для отопления, но важно, чтобы была хоть какая-то система вентиляции.

Обустраивать помещение вы можете по своему вкусу: это могут быть стеллажи, полки с контейнерами, пластиковые контейнеры, деревянные ящики или полки. У кого есть частный дом, то можно сделать погреб, в котором будет поддерживаться определенная температура и влажность около 80%.

- посоветовала Зюкова.

Какие овощи не любят холодильник - список

Шеф-повар акцентирует внимание на том, что комнатная температура - это около 18-20 градусов, и это должно быть темное, сухое помещение или ящик с крышкой. Если температура выше, то для фруктов и овощей это очень жарко.

Хотя многие и хранят картофель в холодильнике, но это неправильно. Ведь от холода картофель перемерзает и может стать сладким.

Картофель любит прохладу, но это должен быть погреб или подвал. Если вы хотите хранить ее в квартире, лучше выбирать темное и сухое помещение. От прямых солнечных лучей картофель надо убирать, потому что от солнца внутри картофелины вырабатывается соланин, а он очень вреден для человека.

То же самое касается лука и чеснока (не очищенного): их лучше хранить в темном ящике, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Также лук с чесноком можно хранить в бумажных пакетах, предварительно сделав в них дырочки (вентиляцию).

ВАЖНО: эти два овоща нужно хранить подальше от картофеля, иначе он начнет прорастать.

Морковь и свеклу лучше положить в погреб. И небольшой лайфхак: чтобы морковь дольше не теряла влагу, ее можно класть в ящик с песком. Если вы все же хотите спрятать морковь в холодильник, лучше это сделать в вакуумном пакете и на нижней полке.

Без холодильника можно хранить тыквы и кабачки. Но для того чтобы они долго не портились, нужно оставлять длинный хвостик.

Какие фрукты не нужно хранить в холодильнике и что делать с орехами

Зюкова утверждает, что без холодильника вполне можно держать орехи. Желательно предварительно обжарить их на сковороде или в духовке, охладить и переложить в стеклянную емкость под крышку, тогда они не отсыреют. Но если вы планируете хранить орехи дольше месяца, лучше сырыми засыпать их в ту же стеклянную емкость и хранить в холодильнике.

Шеф-повар подсказала, что делать, чтобы фрукты не испортились, если дело касается бананов. Их лучше хранить без холодильника, но не больше 3-4 дней. Плодоножку нужно завернуть в пленку или пакет. Если вы положите их в холодильник, они быстро потемнеют и станут мягкими.

ВАЖНО: нельзя хранить в холодильнике какие-либо недозрелые овощи и фрукты. Переложить их в холодильник можно только тогда, когда они созреют при комнатной температуре.

Какие овощи и какие фрукты можно хранить в холодильнике

Зюкова говорит, что перед тем как класть овощи, фрукты и ягоды в холодильник, лучше их не мыть, максимум можно протереть сухой салфеткой. Есть риск смыть защитную пленку, берегущую плоды от быстрого заплесневения и быстрого процесса порчи. Если плоды мокрые, то их нужно насухо вытереть, равно как и полки, на которых вы планируете их хранить. Если плоды будут впитывать лишнюю влагу, то они скорее портятся.

Все овощи и фрукты лучше хранить в теплой зоне холодильника - это нижние полки. Если нет специального ящика в холодильнике. При этом следует помнить, что чем ниже температура хранения, тем меньше будет сохраняться аромат продукта. Что касается того, как лучше хранить овощи - в пакете или без, то, к примеру, баклажаны, авокадо и перцы перед холодильником нужно обязательно протирать сухой салфеткой и заворачивать в бумажный пакет или полотенце.

Помидоры тоже убираем в холодильник. Но из пакета их лучше достать. Лучше хранить плодоножкой вверх: у плодоножки самое мягкое место и именно из него помидор начинает гнить. Если количество помидоров большое, то каждый слой можно проложить бумагой: это снизит количество конденсата на овощах и они дольше будут свежими.

Если у вас остались нарезанные или чистые овощи, их лучше хранить в холодильнике, в воде. Лучше всего так хранятся редис, морковь и сельдерей.

В холодильник нужно положить также яблоки, груши, персики, нектарины, абрикосы, сливы; все цитрусовые, все экзотические фрукты. Также советую хранить натуральные сладости (типа пастилы), вяленые фрукты и фруктовые чипсы.

- отмечает Зюкова.

Виноград лучше хранится в полиэтиленовом пакете. При этом его лучше не хранить большими порциями, ведь за счет собственного веса он может давиться. Так что лучше разложить его небольшими гроздьями в небольшие пакеты. Ягоды шеф-повар советует сразу есть или замораживать.

Как хранить грибы - в холодильнике или нет

Грибы следует хранить в прохладном месте и исключить попадание на них прямых солнечных лучей. Кроме того, долго хранить грибы в сыром виде нежелательно. Если вы не успеваете приготовить их за несколько дней, лучше грибы обработать (обжарить, проварить) и заморозить. Для заморозки нужно выбирать плотно закрывающиеся пакеты или еще лучше - вакуумировать. Сушеные грибы лучше хранить в мешочке из ткани в темном месте. Таким образом, они будут проветриваться и дольше оставаться ароматными.

Как лучше всего хранить свежую зелень

Зелень оптимально хранить в холодильнике, в стакане с водой, как букет цветов. Также ее можно замораживать, предварительно вымыв и хорошо высушив. Если зелень уже пожелтела, из нее можно сделать хорошую заготовку. Мелко порезать, положить в форму для льда и залить растительным маслом. Затем заморозить. Использовать для обжаривания овощей, добавлять в первые и главные блюда.

Как долго можно хранить овощи, фрукты и ягоды

Срок хранения зависит от того, насколько плод спел. Если фрукт еще не созревал, а вы все же хотите положить его в холодильник, положите рядом другой фрукт, содержащий этилен: процесс созревания пойдет гораздо быстрее.

Чувствительные к этилену фрукты и овощи - это яблоки, баклажаны, огурцы, арбуз, картофель, тыква, морковь и брокколи. А богатые этиленом - бананы, абрикосы, дыня, груши, сливы, манго и помидоры.

Если плоды фруктов и ягод созрели, то лучше сразу их есть. Или убрать в холодильник на день или два, но не дольше.

- советует шеф-повар.

Она также рекомендует после покупки осторожно осмотреть плоды: мятые сразу нужно отложить. Хранить в холодильнике в упаковке, в которой приобрели. Следите, чтобы в упаковке не было влаги и конденсата, влага равна плесени. Мыть фрукты и ягоды нужно только перед тем, как собираетесь их есть.

Если не успеваете съесть фрукты в первые дни, то их лучше заморозить. Предварительно нужно хорошо промыть ягоды, выложить их на полотенце и высушить, а уже после этого переложить в емкость и заморозить.

Также шеф-повар поделилась лайфхаками, как хранить овощи в холодильнике, чтобы не портились:

1. Картофель хорошо хранится с яблоками: если положить несколько яблок в ящик с картофелем, то он будет дольше сохранять свежесть. 2. Спаржу нужно хранить, как букет: связывать и ставить в небольшое количество воды. 3. Брокколи и цветную капусту можно хранить в воде: стебель поставить в емкость с водой, а соцветия накрыть влажной тканью. 4. Сельдерей можно заворачивать в фольгу.

Зюкова говорит, что дома не так переживаешь за товарное соседство, как на профессиональной кухне, но не надо забывать, что, например, яйца надо мыть перед тем, как класть в холодильник. Хранить все в чистоте и обрабатывать антисептиками. Чистота в холодильнике - первый шаг к целостности продуктов.

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