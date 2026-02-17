Длиннее, чем четыре автобуса: что это за смертельно опасный хищник

Это колониальное животное, то есть на самом деле это длинная цепочка особей.

Гигантская сифонофора (Praya dubia) вырастает более чем до 40 метров в длину и обитает в холодных водах на глубине 50-200 метров. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что это колониальное животное, то есть на самом деле это длинная цепочка особей. Каждая из них выполняет свою особую роль - одни жалят и захватывают пищу, другие переваривают и распространяют питательные вещества по всей колонии, а остальные отвечают за размножение.

"Эти существа образуют длинный, гибкий стебель, который тянется за двумя гораздо более крупными телами, специально приспособленными для плавания, ритмично и медленно пульсирующими, тянущими более мелких животных сквозь воду", - сказано в статье.

Видео дня

При этом тонкая, полупрозрачная завеса из жалящих щупалец, достигающих двух метров в длину, свисает с хищных клеток. Любая проплывающая мимо добыча, соприкоснувшаяся с этими отростками, быстро подтягивается к питательным полипам и мгновенно пожирается.

Гигантская сифонофора - самый длинный и один из самых многочисленных хищников в океане, но его толщина, как ни удивительно, не превышает толщину монеты. Поэтому самка синего кита всё же выигрывает по своим размерам.

Животные-рекордсмены

Гигантские саламандры Дальнего Востока - безусловно, самые крупные земноводные на планете. Японская гигантская саламандра, известная в народе как хандзаки, вырастает до 1,5 м в длину

Ещё крупнее хандзаки её ближайший ныне живущий родственник - китайская гигантская саламандра. Это гигантское существо, которое может вырасти до 1,8 м в длину и весить до 30 кг, известно в Китае как ваваю ("рыбка-младенец") из-за плача, который оно издаёт, когда его вытаскивают из воды.

Вас также могут заинтересовать новости: