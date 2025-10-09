Этот тест поможет понять, склонны ли вы подстраиваться под других или привыкли отстаивать свое мнение.

Какие вы в жизни - вам проще сделать так, как вас просят, чтобы избежать конфликта, или все же вы будете отстаивать свои границы? Этот небольшой психологический тест, основанный на интуиции, расскажет, как вы реагируете в подобных ситуациях. Все, что нужно сделать - выбрать на картинке кота.

Умеете ли говорить "нет" - визуальный тест

Такие тесты, как этот, заставляют нас прислушаться к интуиции и увидеть модели поведения в разных жизненных ситуациях. Так как интуиция не опирается на логику, то именно она подсказывает нам, с кем по пути, а от кого стоит держаться подальше. Важно и другое: результаты теста покажут то, какие вы сейчас, но это не значит, что вы не можете измениться в будущем.

Итак, сделайте глубокий вдох - и выберите кота, который вам больше всего нравится.

Первый кот

Если вы выбрали этого кота, значит, вы крайне редко спорите с другими и вообще стараетесь не конфликтовать.

Порой даже случается, что вы настолько доверяете словам других, что предпочитаете не задавать лишних вопросов.

Вы не любите создавать проблемы близким - боитесь, что это их обидит, или они разочаруются в вас. Но, если человек вам не близок, то вы с легкостью можете проигнорировать просьбу. Совет: найдите баланс между этими крайностями, то есть, уважайте чувства других, но не забывайте и о себе.

Второй кот

Этот выбор говорит, что вы научились отстаивать свои границы. На данный момент вы не позволяете другим управлять вами, хотя, возможно, раньше вам было сложно отказывать.

Были времена, когда вы боялись, что вас осудят или отвергнут, но сейчас вы понимаете, что отношения не должны строиться на приказах или иерархии. Поэтому вы стараетесь держаться дальше от токсичных людей и ситуаций, которые они создают. Ваше тело помнит прошлый опыт, поэтому, когда кто-то пытается на вас давить, вы чувствуете раздражение.

