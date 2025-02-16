Старшее поколение всегда недовольно тем, каким растет младшее, но к нынешним детям особенно много претензий.

Старшее поколение всегда выдвигало немало претензий к детям. К нынешним детям претензий особенно много в связи с тем, что они живут в крайне изменчивом мире и должны адаптироваться к непростым реалиям, вызванным быстрым технологическим прогрессом и неопределенностью будущего.

Но всегда бабушки и дедушки видят в своих внуках то, чего не замечают в детях родители. Издание Your Tango назвало 11 претензий к нынешнему поколению детей, которые должны глубоко волновать их родителей. В то же время эксперты по воспитанию не во всем соглашаются со старшим поколением.

1. Отсутствие уважения к старшим

Старшее поколение издавна жаловалось на то, что дети не уважают старших так, как их учили в детстве. Это и надлежащая вежливость по отношению к пожилым людям, и пренебрежение советами, которые они дают. Такие реалии обычно расстраивает бабушек и дедушек, для которых нормой является всегда проявлять уважительное отношение к старшим.

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Между тем психотерапевт и доктор философии Робин Горнстайн заметил, что пожилой человек, который стыдит и оскорбляет ребенка, вряд ли станет образцом для него и заслужит уважение. Вместо этого, говорит он, детей следует учить уважать тех, кто уважает их, то есть уважать чьи-то мысли, чувства и образ жизни.

2. Чрезмерное время перед экраном

Одной из главных претензий старшего поколения к детям является то, что они постоянно сидят в телефонах и планшетах, а не играют допоздна на улице. Американская академия педиатрии не поощряет детей, которым меньше 2 лет, использовать гаджеты, а детям старшего возраста рекомендует ограничить время пребывания перед экраном до 1-2 часов в день.

Впрочем, невозможно отстранить детей от экранов и, утверждается, нет причин родителям отказываться полагаться на технологии, просто это не должно быть приоритетом.

3. Плохие манеры

Бабушки и дедушки часто замечают недостаток манер у детей. Они либо не используют вежливые слова, такие как "пожалуйста", "спасибо", либо полностью отказались от элементарного этикета, например, пользуются телефоном за обеденным столом.

Издание называет две причины, почему так происходит. Это - мощное влияние социальных сетей или же детей просто не научили, как правильно себя вести. Как бы там ни было, естественно, что бабушек и дедушек волнует, что родители не стремятся, чтобы их дети выросли воспитанными.

4. Лень

Еще одна серьезная претензия бабушек и дедушек к нынешним детям - что они ленивы и немотивированы к труду. Дети никогда никуда не спешат и откладывают свои дела или не выполняют их вообще.

5. Наличие менталитета права

Все большее беспокойство многих бабушек и дедушек вызывает количество прав и привилегий, которые демонстрирует молодое поколение, - когда дети позволяют себе что угодно, не устанавливая четких границ и не считаясь с обязанностями.

Исследователи из Университета Пеппердайн назвали способы, благодаря которым родители могут исправить этот пробел. Это - привитие чувства ответственности и подотчетности, поощрение чувства благодарности, открытый разговор с детьми и, главное, признание родительских ошибок, которые могли вызвать эту проблему.

6. Нежелание вести живые разговоры

Поскольку дети растут в цифровом мире, где всю их жизнь можно прожить в соцсетях, неудивительно, что им трудно общаться с людьми лично. Их социальные навыки теперь зависят от возможностей их телефонов.

Эксперты по вопросам воспитания детей объяснили, что это действительно проблема. Исследование показывает, что почти 1 из 12 детей в США в возрасте 3-17 лет имеют расстройства речи в течение последних 12 месяцев.

"Когда мы занимаемся развитием речи на ранних стадиях, мы не просто помогаем детям правильно произносить звуки или учить слова - мы даем им инструменты, чтобы понимать язык вокруг них и выражать свои потребности и желания. Это важнейшие блоки для построения отношений с семьей и друзьями. Раннее устранение задержки речи помогает детям усвоить стратегии, которые могут положительно повлиять на успешность, уверенность в общении и социальные навыки", - считает эксперт Мелисса Уайт.

7. Плохие финансовые привычки

Бабушки и дедушки часто недовольны, что внуки не умеют распределять свои средства, делают импульсивные покупки и вообще не понимают ценности денег. В основном это связано с тем, отмечается, что система образования не ставит приоритетом обучение детей таким взрослым вещам, как финансы и налоги.

Исследование показало, что дети в возрасте 5 лет уже имеют четкие эмоциональные реакции на расходы и сбережения денег и что это превращается в фактическое поведение расходования в реальной жизни.

"Если родители ждут, пока их дети станут подростками, чтобы начать серьезные дискуссии о деньгах, они уже пропустили десятилетия", - сказал профессор Росс Скотт Рик.

8. Снижение чувства ответственности

Нынешние дети стали проявлять меньше инициативы, помогая родителям или младшим братьям и сестрам, и причина этого, по мнению бабушек и дедушек, - что детям не хватает чувства ответственности.

Конечно, безответственность не возникает на пустом месте. Эксперты по воспитанию утверждают, что эти дети, когда это нужно было, не получили возможности принимать собственные решения, а также чувствовать последствия своих неправильных действий.

9. Отсутствие благодарности

Большая претензия бабушек и дедушек к этому поколению детей, которая должна глубоко беспокоить их родителей, - это склонность не ценить то, что они имеют. Некоторым пожилым людям кажется, что современные родители слишком снисходительны к своим детям и позволяют им иметь определенные вещи и не благодарить за это.

Эксперты соглашаются, что детям этого поколения действительно иногда не хватает осознания того, что значит упорно работать и жертвовать, потому что именно так люди узнают о благодарности, сострадании и ответственности.

10. Неуважение к личным границам других людей

Некоторые бабушки и дедушки заметили, что детям часто не хватает уважения к личным границам других людей. Отмечается, что это обусловлено наличием менталитета права и отсутствием навыков этикета.

Молодые люди, уважая свои права, часто забывают, что другие люди тоже имеют право на приватность. Это может быть прерывание разговоров, забирание вещей без разрешения или требование внимания в неподходящее время.

Не узнав о важности уважения к границам другого человека, дети не смогут развить важные жизненные навыки, которые им понадобятся, когда они будут продолжать расти и познавать мир, считают эксперты.

11. Короткая концентрация внимания

Детям этого поколения трудно быть внимательными, и это особенно замечают учителя. Опрос начальной школы Kapow показал, что 70% опрошенных учителей сказали, что поведение учеников в классе ухудшилось: дети чаще двигаются по комнате, жалуются, что им скучно, провоцируют других в классе.

Опрос 504 учителей начальных и ранних классов в школах Великобритании также показал, что 84% согласились, что концентрация внимания детей стала "короче, чем когда-либо".

Эксперты склонны считать, что внимание детей ухудшается из-за коротких видео и социальных сетей. Детям трудно сосредоточиться, и это влияет на их жизнь, в частности на способность вести разговор или даже читать книгу.

Ранее УНИАН рассказывал, как родителям не испортить отношения со взрослыми детьми. По мнению психологов, когда дети вырастают и делают собственный выбор, родители могут только поздравить себя с тем, что они успешно воспитали настоящего человека.

Если же родители ожидают, что их взрослые дети будут такими же, как они, и будут делать тот же жизненный выбор, то они, вероятно, не понимают сути воспитания.

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