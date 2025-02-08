Родители должны помнить, что взрослые дети могут делать собственный выбор в жизни.

Психологи утверждают, что когда дети вырастают и делают собственный выбор - родители могут лишь поздравить себя с тем, что они успешно воспитали настоящего человека. Если же родители ожидают, что их взрослые дети будут такими же, как они, и будут делать тот же жизненный выбор, то они, вероятно, не понимают сути воспитания, пишет Your Tango.

Издание со ссылкой на психологов проанализировало, чего родители не должны ожидать от своих взрослых детей, что бы ни случилось.

1. Не ожидайте, что дети будут жить так же, как вы

Родители не должны ожидать от своих взрослых детей, что они будут жить в соответствии с ожиданиями родителей, говорит тренер по отношениям Сиддхартх С. Кумаар. По его мнению, позволяя своим взрослым детям жить своей жизнью на собственных условиях, вы будете способствовать лучшей динамике отношений.

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2. Не надейтесь, что дети будут разделять ваши взгляды

Психотерапевт Глория Брейм объяснила, что родители не должны ожидать, что взрослые дети будут разделять их взгляды или делать тот же жизненный выбор. Родители, которые настаивают на том, чтобы дети вели себя, как их клоны, часто таким образом отдаляют их от себя, ведь ни один взрослый не хочет, чтобы его поучали или критиковали.

Настаивать на том, утверждает эксперт, чтобы сегодняшнее поколение вело себя, как прежние поколения, не просто нереально, но и невозможно, потому что дети выросли в другом мире с другими ценностями. Нужно научиться уважать чувства своих взрослых детей и поддерживать их выбор, даже когда он противоречит вашему, иначе вы лишь отдалитесь от них.

3. Не ожидайте, что дети не будут менять семейные традиции

Родители должны перестать ожидать, что дети будут продолжать семейные традиции. Возможно, в прошлом вы все семьей ходили к кому-то одному на Сочельник, но когда появляются новые семьи, они могут захотеть создать собственные традиции.

Родители должны ожидать, что традиции будут развиваться по мере взросления детей, и это нужно рассматривать как естественное развитие, а не как личное оскорбление, говорят психологи.

4. Не ожидайте, что дети будут проводить с вами время

Если вы заставляете детей приезжать к вам каждое Рождество, даже когда это не вписывается в их планы, будьте готовы, что можете испортить отношения с детьми, ведь их это придется делать вынужденно.

Также нельзя обвинять детей в том, что они не приехали ло вас на праздник. Вызывать у своих взрослых детей чувство вины из-за праздников должно быть глобально запрещено, настаивают психологи.

5. Не ожидайте от детей благодарности

Редактор и мама Ария Гмиттер считает, что родители должны перестать ожидать, что благодарность от их детей придет в форме взаимной любви и поддержки.

Конечно, мы хотим, чтобы наши дети были рядом с нами и были благодарны за усилия, которые мы приложили, чтобы их воспитать. Но когда они этого не делают, и это разочаровывает наши ожидания. Однако, говорит Гмиттер, это не означает, что мы потерпели неудачу как родители. Ожидать что-то взамен наших родительских инвестиций - "это форма превосходства, которая создает неискренние отношения".

6. Не ждите, что дети будут заботиться о вас, когда они станут старше

Иногда родители могут считать, что взрослый ребенок обязан физически или финансово заботиться о них, когда они станут старше. Но ребенок сам как личность должен решить, кому и на что он будет инвестировать свое время и ресурсы.

Ранее УНИАН рассказывал о трех самых опасных стилях воспитания детей.

Не существует единого "правильного способа" воспитания, говорит Марк Треверс, доктор философии, американский психолог. Однако есть стили воспитания, которых следует избегать любой ценой, поскольку некоторые из них могут иметь крайне негативные последствия для детей.

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