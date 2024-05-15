Оно вошло в ряд самых распространенных слов, которые украинцы неправильно переводят с русского.

В Украине одним из самых распространенных оказалось суржиковое слово "получається", которое украинцы неправильно переводят с русского.

Это подчеркнул известный учитель Александр Авраменко: языковед объяснил, какое слово следует применять, чтобы не портить язык суржиком. На одном из своих уроков он отметил:

"Уникайте слова "получається"! Кажіть - "виходить"".

Чтобы запомнить верный вариант, Авраменко предложил поучиться на ошибках известной писательницы Ирины Карпы. В одном из комментариев СМИ она использовала сразу три суржиковые слова: "канєшно", "дєвочки", "не дивлячись на мову". Это есть во фрагменте видео Авраменко:

Учитель объяснил, что первые две кальки мы заменяем словами: "звичайно" или же "звісно", "дівчатка". В то же время, когда мы не принимаем чего-то во внимание, следует говорить: "не зважаючи на" або "попри".

Распространенные ошибки в названиях стран

Оказывается, иногда украинцы также ошибаются в названиях других стран. Например, Турцию называют "Турцией" или Словакию "Словакией".

Правильный перевод названий еще 7 стран, с которыми ошибаются украинцы, учитель Авраменко привел во время урока. Детали - в материале.

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