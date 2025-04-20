На китайской базе расположена как минимум одна атомная подлодка SSBN.

Новые спутниковые снимки, сделанные Google Earth, показывают, что на военно-морской базе Китая находятся как минимум шесть атомных подводных лодок. На это обратил внимание военно-морской аналитик Алекс Лак, сообщает IFLScience.

Уточняется, что речь идет о первой базе подлодок в Циндао, на востоке провинции Шаньдун.

Среди судов аналитик обозначил как минимум одну атомную подлодку SSBN - ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Он предположил, что другие субмарины могут быть учебными и скорее всего, они вооружены обычным оружием.

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Также Лак заметил одну неопознанную подводную лодку в сухом доке, предположив, что она готовится к утилизации.

По данным издания, у Китая на вооружении есть около 600 ядерных боеголовок. Страна, придерживающаяся политики неприменения ядерного оружия первой. В основном Китай располагает наземными и воздушными ядерными средствами сдерживания, хотя совсем недавно страна увеличила свой ядерный подводный флот.

"Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая располагает как атомным подводным флотом, так и мощным дизель-электрическим подводным флотом. В то время как ВМС НОАК в настоящее время развивают свои возможности по созданию атомных подлодок, флот дизель-электрических подводных лодок остается основой подводных сил Китая", - пояснили в Инициативе по сокращению ядерной угрозы.

Уточняется, что правительства США, ожидается, что к 2025 году флот ВМС НОАК увеличится до 65 подлодок.

Производство подлодок в Китае

Как писал УНИАН, Китай наращивает производство самых мощных подлодок. По словам научного сотрудника Азиатско-Тихоокеанского форума по инновациям в области безопасности Кристиана Мартина, атомная подводная лодка типа 093B представляет собой прямой вызов военно-морским силам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эксперт считает, что эта субмарина может может сыграть ключевую роль в потенциальном вторжении на Тайвань, нацелившись на базы США в Японии.

Также в 2024 году у Китая появился новый тип подводных лодок. По данным The Telegraph, она может представлять серьезную угрозу, поскольку может быть оснащена крылатыми ракетами подводного базирования.

В свою очередь, издание Defense Express сообщило, что в Китае строят лодку, которая может стать крупнейшим боевым подводным дроном. По словам аналитиков, новая подлодка имеет "довольно умеренные размеры", что должно снизить заметность субмарины.

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