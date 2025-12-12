Морской хищник, освоивший реки, мог питаться необычной добычей - трупами динозавров, которые попадали в воду.

Мозазавры - легендарные гигантские морские рептилии, которых считали исключительно обладателями древних океанов, - на самом деле умели приспосабливаться и к пресноводным рекам. Как пишет Interesting Engineering, новое исследование свидетельствует, что примерно 66 миллионов лет назад хищник длиной с городской автобус жил в речной системе на территории современной Северной Дакоты.

Этот вывод основывается на анализе единственного зуба мозазавра, который изучала международная команда ученых из США, Швеции и Нидерландов. Зуб принадлежал представителю прогнатодонтинов - вида, который мог достигать 11 метров в длину и был хищником масштаба современной косатки.

Речь идет о том, что мозазавры жили 98-66 миллионов лет назад, и их останки чаще всего находят в морских отложениях Северной Америки, Европы и Африки. Но в Северной Дакоте такие находки чрезвычайно редки. Новый образец обнаружили в речных отложениях - в компании не менее интересных соседей: зуба тираннозавра и фрагмента челюсти древнего крокодила. Все останки были примерно одного возраста - около 66 миллионов лет.

Эта странная "триада" - морской хищник, наземный динозавр и речной крокодил - поставила логичный вопрос: если мозазавр был морским животным, как его останки оказались во внутренней речной среде? Ответ дал химический анализ зубной эмали.

Используя изотопный анализ в Свободном университете Амстердама, ученые сравнили состав зуба мозазавра с останками животных, найденных рядом. Оказалось, что в образце значительно больше "легкого" изотопа кислорода, чем у солоноватоводных или морских мозазавров. Вместе с соотношением изотопов стронция это убедительно указывает: животное жило в пресноводной среде.

Изотопы также показали, что этот мозазавр не погружался на большие глубины, как многие его родственники в море, и мог питаться необычной добычей - в частности трупами динозавров, которые попадали в воду.

"Образцы показывают, что мозазавры жили в пресноводных реках в финальные миллионы лет перед их вымиранием. Мы нашли аналогичные результаты в других зубах из соседних локаций", - объяснила автор исследования Мелани Дюринг.

По словам ученых, приспособление к пресной воде происходило на фоне масштабных изменений в Западном внутреннем море - огромном водоеме, который когда-то разделял пополам Северную Америку. Постоянный приток пресной воды превращал бывшее соленое море в солоноватое, а впоследствии - почти полностью пресное, подобное современному Ботническому заливу.

Ученые предполагают, что в воде формировался отчетливый гало-клин - слоистость со свежей водой на поверхности и соленой внизу. Изотопные данные по зубам хорошо подтверждают эту гипотезу.

Мозазавры, зубы которых проанализировали, очевидно, принадлежали к особям, успешно пережившим эти изменения. Переход из морской среды в пресноводную считается менее сложной адаптацией, чем обратный путь - и имеет современные параллели. Например, речные дельфины произошли от морских предков, а гребенчатый крокодил свободно перемещается между реками и океаном.

Другие исследования о динозаврах

Напомним, на севере американского штата Монтана нашли окаменелости нового вида динозавра. Находка дает ученым возможность по-новому взглянуть на странную группу травоядных животных, которые обитали на Земле около 75 миллионов лет назад.

По словам исследователей, окаменелости динозавра вида Brontotholus harmoni обнаружены в формации Ту Медисин в округе Глейшер. Он принадлежит к семейству пахицефалозавридов - травоядные динозавры с необычно толстой черепной коробкой. Животное было длиной 3 метров, а его череп имел массивный лобно-теменной купол.

