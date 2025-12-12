Анализ костей обезьян показал, что большинство приматов являются макаками из Индии.

Римские военные офицеры, находившиеся в Египте, держали домашних обезьян, завезенных из Индии, как символ богатства. Об этом говорится в новом исследовании с древнего кладбища животных, где были найдены тела десятков макак, пишет The Independent.

Древнее кладбище в Беренисе на восточном побережье Египта впервые обнаружили в 2011 году. По состоянию на сегодня ученые раскопали на этом месте почти 800 захоронений.

По словам исследователей, одной из самых интересных находок стали останки 35 обезьян, которые были обнаружены на участке недалеко от городской зоны египетского порта.

Ученые датируют останки этих приматов I и II веками н. э.. Это время, когда в этой местности проживали высокопоставленные римские военные офицеры.

Анализ костей обезьян показал, что большинство приматов являются макаками из Индии, что является первым физическим доказательством торговли живыми животными из Индии в римский Египет.

"Захоронение обезьян этого вида в Беренисе является первым однозначным признаком организованного импорта нечеловеческих приматов из-за океана", - отметили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Roman Archaeology.

Кроме того, археологи нашли подсказки, которые были похоронены вместе с обезьянами. Они указывают на то, что обезьяны использовались как домашние животные высокопоставленными римлянами.

"Вместе со скелетами обезьян были найдены такие предметы, как ограничительные ошейники, еда и предметы роскоши, такие как радужные раковины. Некоторые обезьяны, кажется, даже имели своих собственных домашних животных, таких как поросята или котята, которые были похоронены вместе с ними", - добавили в The Independent.

Также около двух из пяти захоронений обезьян на этом месте имели погребальные дары, по сравнению с очень немногими захоронениями котов и собак.

По словам исследователей, это свидетельствует об "особом статусе этих приматов среди других похороненных домашних животных".

"Собственность обезьян, возможно, была элементом идентичности, четким маркером элитного статуса человека в местном обществе", - подчеркнули ученые.

В то же время исследование свидетельствует и о том, что некоторые обезьяны, скорее всего, не получали должного ухода.

"Некоторые черепа макак имели признаки недоедания, вероятно, вызванного плохим питанием, в котором не хватало фруктов и овощей", - отметили в публикации.

В свою очередь эти находки являются крупнейшим на сегодня доказательством того, что римляне в Египте держали экзотических домашних животных.

"Это свидетельствует о наличии римской элиты, которая, вероятно, была связана с римскими легионерами, размещенными в порту", - подытожили исследователи.

