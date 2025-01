Придется вспомнить о сразу двух школьных предметах.

Загадки, в которых скрыт подвох или определенная закономерность, могут стать настоящим испытанием для нашего мозга.

Mirror публикует очень сложную числовую головоломку, для решения которой придется вспомнить не только уроки математики, но и занятия по английскому языку. Найти ответ нужно всего за 12 секунд.

Так, перед вами набор цифр 8 549 176 320 8 549. Вы должны отыскать определенную закономерность, поскольку цифры расположены именно в такой последовательности не просто так.

Подсказка и ответ находятся чуть ниже, поэтому не листайте страницу, пока не будете готовы!

Подсказка

Обратите внимание не на сами цифры, а на их расположение.

Ответ на головоломку

Если присмотреться, то в последовательности 8 549 176 320 есть все цифры от 0 до 9. Но и это не все - разгадка в том, что они расположены в алфавитном порядке (eight, five, four, nine, one, seven, six, three, two, zero).

