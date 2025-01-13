Загадки с поиском чисел отличаются своим коварством.

Оптические иллюзии не зря имеют так много поклонников - эти веселые задания заставляют активно поработать как наш мозг, так и глаза.

Особенно сложными обычно оказываются так называемые математические загадки, которые требуют быстрого поиска одного числа среди сотни одинаковых. Это действительно серьезный вызов, поскольку сфокусироваться на такой картинке невероятно трудно.

На новом изображении от УНИАН можно увидеть сотни чисел 789 и только одно отличается от остальных. Вам нужно отыскать его за девять секунд или быстрее.

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Как думаете, успеете?

Ответ на иллюзию

Лишним было число 789.

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УНИАН имеет много заданий по поиску логических ошибок на картинках. Для того, чтобы справиться быстро, придется "включать" не только внимательность, но и сообразительность.

Так, попробуйте найти "ляп" на изображении маленькой фермы, где работают двое мужчин. Если справились, то предлагаем рассмотреть загадку с милыми пингвинами.

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