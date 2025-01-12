Увлекательная и сложная задачка проверит вашу сообразительность.

Психологи рекомендуют регулярно решать различные головоломки, в том числе загадки со спичками, чтобы сохранить ясный ум до преклонного возраста. Такие задачи позволяют быстро проверить ваш уровень интеллекта и развивают внимательность. Это прекрасная зарядка для мозга.

Наши задачи со спичками цифры с ответами также полезны для тренировки ума. Сегодня предлагаем вам решить головоломку, где нужно переложить одну спичку.

Условия задачи со спичками

Эта головоломка со спичками содержит очевидно неправильный пример 9-7=12. Вам нужно переместить всего лишь одну спичку и создать математическое уравнение, которое будет правильным. Нельзя убирать спички и менять знак "равно".

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Для усложнения задачи и дополнительного вызова поставьте себе ограничение по времени. Попробуйте решить головоломку за 10 секунд. Если вам удастся найти правильный пример за такое короткое время, то вы точно обладаете интеллектом выше среднего.

Решение головоломки со спичками

Если у вас не получилось найти решение, то не расстраивайтесь, ведь это задача считается сложной. Попробуйте начать с упрощенных загадок. А мы подскажем правильный ответ.

Итак, для решения нужно убрать спичку из верхней части цифры 9 и переместить её на "минус", превратив его в знак "плюс". Тогда мы получим пример 5+7=12, который является правильным.

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