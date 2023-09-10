Если вы хотите потренировать свой мозг или проверить свои математические способности, то интернет дает для этого множество возможностей. Недавно в сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая проверит, являетесь ли вы "человеком чисел".
На головоломке, опубликованной на сайте Fresherslive, приведены три математических уравнения, объединенные между собой по одному принципу: 11+11=4, 12+12=6, 14+14=?
Ваша задача - определить правильное число в последнем уравнении.
Если вы имеете математический склад ума, и внимательность, вам будет не очень сложно справиться с этой головоломкой. Успешность решения зависит от того, как быстро вы выясните закономерность, лежащую в основе этих уравнений.
Итак, правильный ответ - 10
Вам нужно добавить все цифры в каждом из уравнений:
1+1+1+1=4
1+2+1+2=6
1+4+1+4=10.
Другие интересные головоломки - тренируйте свой ум
Эта математическая головоломка точно понравится опытным ценителям "мозговых штурмов". Для того, чтобы раскрыть ее секрет, необходимо быстро сориентироваться, какая спичка лишняя.
А вот в этой головоломке вы можете почувствовать себя настоящим детективом - вам необходимо опознать вора на картинке.