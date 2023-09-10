Людям с математическим складом ума удастся это сделать с легкостью.

Если вы хотите потренировать свой мозг или проверить свои математические способности, то интернет дает для этого множество возможностей. Недавно в сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая проверит, являетесь ли вы "человеком чисел".

На головоломке, опубликованной на сайте Fresherslive, приведены три математических уравнения, объединенные между собой по одному принципу: 11+11=4, 12+12=6, 14+14=?

Ваша задача - определить правильное число в последнем уравнении.

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Если вы имеете математический склад ума, и внимательность, вам будет не очень сложно справиться с этой головоломкой. Успешность решения зависит от того, как быстро вы выясните закономерность, лежащую в основе этих уравнений.

Итак, правильный ответ - 10

Вам нужно добавить все цифры в каждом из уравнений:

1+1+1+1=4

1+2+1+2=6

1+4+1+4=10.

Другие интересные головоломки - тренируйте свой ум

Эта математическая головоломка точно понравится опытным ценителям "мозговых штурмов". Для того, чтобы раскрыть ее секрет, необходимо быстро сориентироваться, какая спичка лишняя.

А вот в этой головоломке вы можете почувствовать себя настоящим детективом - вам необходимо опознать вора на картинке.

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