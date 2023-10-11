У этого слова в украинском языке есть четыре синонима.

Украинский язык очень богатый, и некоторые слова могут иметь не один-два, а сразу несколько синонимов, к тому же, похожих по написанию. Самый известный учитель Украины Александр Авраменко разобрал один такой случай и объяснил, как правильно сказать на украинском о чем-то, что требует много внимания, времени, усилий и терпения.

"Сегодня будем обогащать наш словарь. Я предлагаю выяснить, отличаются ли слова "копіткий" и "кропіткий", и что они означают. Эти слова не так давно вошли в наш язык. "Копіткий" и "кропіткий", означают "тот, что требует много внимания, времени, усилий и терпения". То есть это синонимы. Эти слова используются, когда речь идет о какой-то работе. К примеру, "копітка робота" или "кропітка робота". Близким к этим прилагательным является слово "клопітливий", которое происходит от "клопіт" ("хлопоты"). И "ретельний", – сказал он.

Языковед также отметил, что то, что требует особой точности, на украинском называется "скрупульозний". "Мой опыт показывает, что многие люди пишут это слово неправильно. Обратите внимание, не "СКУРпульозний", а "СКРУпульозний". Слово "скрупул" происходит от латыни, в которой означает "маленький острый камешек". А еще когда-то это слово означало единицу веса", – подчеркнул он.

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Так что запомните слова синонимы: "копіткий", "кропіткий", "клопітливий", "ретельний" та "скрупульозний".

Разговариваем на украинском правильно - советы Авраменко

Ранее языковед и автор учебников Александр Авраменко объяснил, как правильно называть популярный десерт, который часто неправильно называют "Монастырская изба".

Учитель объяснил, что в украинском означает благозвучное слово - "дармовис". Авраменко отмечал, что у этого слова есть несколько значений - прямое и переносное.

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