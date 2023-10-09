Языковед отметил, что "Монастырскую избу" в Украине еще называют "Дрова під снігом".

Известный торт "Монастырская изба" в Украине очень часто неправильно называют. Самый известный учитель украинского языка - языковед и автор учебников Александр Авраменко объяснил, как правильно называть этот десерт.

Педагог поделился в Facebook, что на его русифицированной малой Родине - в Запорожской области, это лакомство называют неправильно, но есть его правильный аналог - "Смерекова хата". Эксперт посоветовал именно так называть торт.

"...есть вкусное украинское название этого лакомства - "Смерекова хата". Именно его советую всем. Также распространен вариант "Дрова під снігом"", - отметил языковед.

Видео дня

Интересная новость об украинском языке от Александра Авраменко - что сообщалось ранее

Учитель объяснил, что в украинском означает благозвучное слово - "дармовис". Авраменко отмечал, что у этого слова есть несколько значений - прямое и переносное.

По его словам, "дармовисом" называют подвеску или бездействующего человека. Эксперт отметил, что аутентичный синоним этого слова - украшение, а заимствованный вариант - брелок.

Вас также могут заинтересовать новости: