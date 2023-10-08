В благозвучном слове проявляется украинская ментальность, отметил учитель.

Самый известный знаток украинского языка - языковед, педагог и автор учебников Александр Авраменко, объяснил, какое значение в нашем языке имеет благозвучное слово "дармовис".

Это слово имеет два значения - прямое и переносное, рассказал эксперт в эфире "Сніданку з 1+1". "Дармовисом" называют или подвеску, или же, в переносном смысле, бездействующего человека", - поделился учитель.

Авраменко отметил, что в этом слове проявляется украинская ментальность. "Вот как когда-то мыслили: если предмет не дает нам никакой пользы, то он зря висит - "дармо-вис", то есть - это просто украшение", - подчеркнул эксперт.

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Языковед добавил, что украинский аналог этого слова - украшение, а заимствованный из иностранного языка - брелок.

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Раньше Александр Авраменко рассказал о происхождении словам "мазур". Педагог отметил, что это слово имеет польские корни.

Лингвист поделился, что мазур или мазурка - это название польского национального танца. Авраменко добавил, что также мазурами называют большую этническую группу поляков, которые живут на северо-востоке Польши.

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