Есть пять основных причин, почему употребление тыквы ежедневно может положительно повлиять на ваше здоровье. Об этом пишет Parade.
Так, Шери Нельсон, зарегистрированный диетолог и директор Wellness в Elior North America, говорит, что тыква содержит питательные вещества, которые приносят пользу организму:
"Она богата такими витаминами, как А, С, Е и несколько витаминов группы В, а также содержит такие минералы, как калий, магний и марганец. Тыква также является хорошим источником пищевых волокон, которые поддерживают пищеварение".
В дополнение ко всем этим питательным веществам, Нельсон говорит, что тыква также содержит много антиоксидантов, включая бета-каротин, который помогает защитить организм от свободных радикалов и уменьшить окислительный стресс. Это, по ее словам, может помочь защитить от хронических заболеваний.
В свою очередь Дженнифер Хаус, магистр естественных наук, врач-диетолог из First Step Nutrition, замечает, что есть семечки также полезно для здоровья: помимо приготовления пищи из мякоти внутри тыквы, они полны питательных веществ:
"Только одна унция (примерно 28 граммов - УНИАН) тыквенных семечек, также известных как пепитас, содержит девять граммов белка, два грамма клетчатки и 40% вашей суточной потребности в магнии".
Эксперт добавляет, что вы также можете купить тыквенную муку и тыквенное масло, которые богаты питательными веществами и могут быть полезными для приготовления пищи.
5 способов употребления тыквы ежедневно, которые могут повлиять на ваше тело
Если вы решите есть тыкву регулярно, даже ежедневно, есть несколько способов, как это повлияет как на ваше краткосрочное, так и на долгосрочное здоровье.
1. Ваше пищеварение может улучшиться
Зарегистрированный диетолог Серена Бенали, RD, говорит, что одно изменение, которое вы можете заметить, если начнете есть тыкву каждый день, - это улучшение пищеварения. По ее словам, это потому, что тыква содержит клетчатку, которая помогает перемещать пищу через пищеварительный тракт и помочь предотвратить запоры.
2. Ваша иммунная система может окрепнуть
До 80% иммунных клеток организма находятся в кишечнике. Итак, когда вы потребляете полезную для кишечника пищу, такую как тыква, вы укрепляете свою иммунную систему, говорит Нельсон:
"Регулярное потребление тыквы также укрепляет иммунную систему, повышая способность организма бороться с инфекциями".
При этом Хаус говорит, что антиоксиданты в тыкве также помогают поддерживать иммунную систему.
3. Ваша энергичность и настроение могут стать улучшиться
Если вы склонны испытывать повышение уровня энергии или снижение настроения в течение дня, включение тыквы в ваш рацион может помочь вам чувствовать себя более сбалансированным.
"Поскольку тыква имеет низкую гликемическую нагрузку, она подходит для тех, кто контролирует уровень сахара в крови", - говорит Нельсон, но добавляет, что выпечка и десерты на основе тыквы часто содержат сахар, который сводит на нет эту пользу.
4. Вы поддержите здоровье своих глаз
Хаус отмечает, что тыква содержит лютеин и зеаксантин, два питательных вещества, которые имеют решающее значение для здоровья глаз:
"Лютеин и зеаксантин в тыкве могут предотвратить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна, чтобы сохранить здоровье глаз".
5. Регулярное употребление тыквы может снизить риск хронических заболеваний
Поскольку тыква очень богата питательными веществами, а также полна антиоксидантов, все три диетолога говорят, что ее регулярное употребление может помочь снизить риск хронических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезни сердца и некоторые формы рака.
"Долгосрочное потребление тыквы обеспечивает противовоспалительные антиоксиданты, такие как бета-каротин, которые могут защитить организм от рака, болезней сердца и диабета", - говорит Хаус.
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