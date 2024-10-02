Тыква содержит питательные вещества, которые приносят пользу организму.

Есть пять основных причин, почему употребление тыквы ежедневно может положительно повлиять на ваше здоровье. Об этом пишет Parade.

Так, Шери Нельсон, зарегистрированный диетолог и директор Wellness в Elior North America, говорит, что тыква содержит питательные вещества, которые приносят пользу организму:

"Она богата такими витаминами, как А, С, Е и несколько витаминов группы В, а также содержит такие минералы, как калий, магний и марганец. Тыква также является хорошим источником пищевых волокон, которые поддерживают пищеварение".

В дополнение ко всем этим питательным веществам, Нельсон говорит, что тыква также содержит много антиоксидантов, включая бета-каротин, который помогает защитить организм от свободных радикалов и уменьшить окислительный стресс. Это, по ее словам, может помочь защитить от хронических заболеваний.

В свою очередь Дженнифер Хаус, магистр естественных наук, врач-диетолог из First Step Nutrition, замечает, что есть семечки также полезно для здоровья: помимо приготовления пищи из мякоти внутри тыквы, они полны питательных веществ:

"Только одна унция (примерно 28 граммов - УНИАН) тыквенных семечек, также известных как пепитас, содержит девять граммов белка, два грамма клетчатки и 40% вашей суточной потребности в магнии".

Эксперт добавляет, что вы также можете купить тыквенную муку и тыквенное масло, которые богаты питательными веществами и могут быть полезными для приготовления пищи.

5 способов употребления тыквы ежедневно, которые могут повлиять на ваше тело

Если вы решите есть тыкву регулярно, даже ежедневно, есть несколько способов, как это повлияет как на ваше краткосрочное, так и на долгосрочное здоровье.

1. Ваше пищеварение может улучшиться

Зарегистрированный диетолог Серена Бенали, RD, говорит, что одно изменение, которое вы можете заметить, если начнете есть тыкву каждый день, - это улучшение пищеварения. По ее словам, это потому, что тыква содержит клетчатку, которая помогает перемещать пищу через пищеварительный тракт и помочь предотвратить запоры.

2. Ваша иммунная система может окрепнуть

До 80% иммунных клеток организма находятся в кишечнике. Итак, когда вы потребляете полезную для кишечника пищу, такую как тыква, вы укрепляете свою иммунную систему, говорит Нельсон:

"Регулярное потребление тыквы также укрепляет иммунную систему, повышая способность организма бороться с инфекциями".

При этом Хаус говорит, что антиоксиданты в тыкве также помогают поддерживать иммунную систему.

3. Ваша энергичность и настроение могут стать улучшиться

Если вы склонны испытывать повышение уровня энергии или снижение настроения в течение дня, включение тыквы в ваш рацион может помочь вам чувствовать себя более сбалансированным.

"Поскольку тыква имеет низкую гликемическую нагрузку, она подходит для тех, кто контролирует уровень сахара в крови", - говорит Нельсон, но добавляет, что выпечка и десерты на основе тыквы часто содержат сахар, который сводит на нет эту пользу.

4. Вы поддержите здоровье своих глаз

Хаус отмечает, что тыква содержит лютеин и зеаксантин, два питательных вещества, которые имеют решающее значение для здоровья глаз:

"Лютеин и зеаксантин в тыкве могут предотвратить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна, чтобы сохранить здоровье глаз".

5. Регулярное употребление тыквы может снизить риск хронических заболеваний

Поскольку тыква очень богата питательными веществами, а также полна антиоксидантов, все три диетолога говорят, что ее регулярное употребление может помочь снизить риск хронических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезни сердца и некоторые формы рака.

"Долгосрочное потребление тыквы обеспечивает противовоспалительные антиоксиданты, такие как бета-каротин, которые могут защитить организм от рака, болезней сердца и диабета", - говорит Хаус.

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