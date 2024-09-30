Большинство сортов риса впитывают воду и расширяются примерно одинаково.

Если ваш рис часто оказывается липким, стоит попробовать этот простой способ его приготовления. Как сообщает Mirror, рецепетом приготовления популярного блюда поделился шеф-повар Энди Хернден из Новой Зеландии.

Он советует промыть рис трижды, пока вода не станет почти прозрачной. Затем - налить достаточно воды до первой косточки пальца, когда кончик вашего пальца касается верхней части риса":

"Затем вы можете бросить его в рисоварку или кастрюлю на плите, если у вас нет такой".

Отмечается, что "метод косточек" для измерения воды во время варки риса является традиционной техникой, которая широко используется в различных культурах, в частности во многих странах Азии. Это помогает поддерживать постоянное соотношение воды и риса независимо от его количества.

"Когда вы кладете палец на рис и доливаете воду, пока она не достигнет первой косточки, обычно вы получаете нужное количество воды, чтобы рис правильно сварился. Это объясняется тем, что высота от поверхности риса до первой косточки примерно пропорциональна глубине риса внизу, сохраняя сбалансированное соотношение", - говорит эксперт.

Издание пишет, что большинство сортов риса впитывают воду и расширяются примерно одинаково. "Метод косточек" позволяет поддерживать уровень воды, чтобы рис имел достаточное количество влаги для поглощения и расширения во время варки, в результате чего рис будет хорошо сварен. Вы можете попробовать это независимо от того, есть ли у вас рисоварка, кастрюля или глиняная посуда.

Последние новости кулинарии

Кулинарный эксперт Джейми Оливер дал простой рецепт вкусного куриного супа карри. Лакса - идеальное согревающее блюдо в холодный день, а по рецепту экперта его приготовление займет всего 15 минут. По словам эксперта, блюда хватит на четырех человек, при этом его также можно сохранить на следующий день

Ранее кулинар раскрыл рецепт вкусного соуса из авокадо. Он имеет секретный ингредиент.

Вас также могут заинтересовать новости: