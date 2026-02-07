Можно ли ставить на автомобиль шины сразу двух брендов: что говорят специалисты

Всегда следует помнить, что состояние шин является важной составляющей безопасности на дороге.

Шины – единственная часть автомобиля, которая непосредственно соприкасается с дорогой. Какой бы мощной, безопасной или комфортной ни была машина, все ваши действия за рулем передаются на асфальт именно через них. Поэтому логично стремиться, чтобы все четыре шины были максимально одинаковыми. Идеальный вариант – комплект одного бренда. Но что делать, если такой возможности нет?

Издание Jalopnik, специализирующееся на автомобильной тематике, отмечает, что ведущие производители, такие как Michelin и Continental, однозначно не рекомендуют ставить на авто шины сразу нескольких брендов. Когда все шины имеют одинаковые характеристики (состав резины, рисунок протектора, жесткость), автомобиль ведет себя на дороге предсказуемо, особенно на высоких скоростях, в дождь или на скользкой дороге. Разные бренды часто ведут себя по-разному даже при одинаковых размерах – и это может стать причиной неожиданного износа или потери управляемости.

Но если смешивание неизбежно (например, нужно срочно заменить только две шины), следуйте главному правилу: на одной оси должны быть шины одного бренда, размера и технического состояния. Это касается как переднеприводных, так и заднеприводных, и особенно полноприводных автомобилей. Задние колеса отвечают за стабильность при торможении и в поворотах – разница здесь гораздо опаснее, чем спереди.

Замена только одной шины – вообще табу. Если одна покрышка полностью вышла из строя, нельзя поставить вместо нее новую, даже такую же, а на другом колесе оставить старую. Причины те же – новые и немного изношенные шины ведут себя по-разному, даже если это одна и та же модель.

В целом эксперты акцентируют внимание на категорической неприемлемости использования на одной оси шин разных размеров, разных типов (например, обычные и узкопрофильные), с разным каркасом (радиальные и диагональные), разной сезонности (летние, зимние или всесезонные).

Вывод прост: лучше всего – четыре одинаковые шины. Если это невозможно – одинаковые пары для каждой оси.

Другие советы автомобилистам

Как писал УНИАН, бывший автомеханик назвал пять марок автомобилей, которые он не советовал бы покупать своим близким из-за потенциальных трудностей с обслуживанием и ремонтом. В этот список вошли Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini и Jaguar – всемирно известные бренды, известные своей технической сложностью.

По словам Пайла, эти автомобили не обязательно являются "плохими", но могут создавать значительные проблемы владельцам из-за высокой стоимости деталей и работ, ограниченного выбора запчастей и сложного доступа к компонентам под капотом.

