Юрий Кобзар

Скорость и маневренность являются едва ли не главными характеристиками подводных лодок, по которым их следует сравнивать.

С каждым новым поколением подводных лодок они становятся все быстрее, маневреннее и менее заметными. Издание The National Interest составило топ-5 самых быстрых субмарин нашего времени.

Подводные лодки предназначены быть незаметными. Но для эффективного выполнения задач им также нужна как можно большая скорость хода, высокая маневренность и способность быстро погружаться под воду. Приведенный ниже список полагается именно на эти качества для определения пяти самых быстрых подводных лодок современности.

1. Класс Seawolf (США)

Эта лодка должна была заменить ударные субмарины класса "Лос-Анджелес" в начале 1990-х годов, пока Конгресс не урезал финансирование. Но при цене в 4,3 миллиарда долларов за единицу, американских депутатов вряд ли можно обвинять в жадности.

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Сейчас ВМС США имеют только три таких подводных лодки, и планов по возобновлению производства не просматривается. Кроме того, военно-морской флот отдает предпочтение подводной лодке типа "Вирджиния", которая, хоть и универсальная и быстрая лодка, но имеет ограничения в скорости и маневренности, которых нет у класса Seawolf.

Эта лодка может развивать скорость более 56 км в час. Класс Seawolf обладает высокой маневренностью и может погружаться на глубину до 600 метров, с максимальной глубиной разрушения от 730 до 914 метров.

Считается, что подводная лодка класса Seawolf не дает спать китайцам и россиянам ночью. Это не только самая быстрая подводная лодка в мире на сегодня, это также лучшая подводная лодка, когда-либо построенная, считают составители рейтинга.

2. Класс Virginia (США)

Когда Америка отказалась от идеи строить крайне дорогие субмарины Seawolf на замену культовому классу "Лос-Анджелес", она выбрала значительно более дешевый класс Virginia.

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Подводная лодка типа "Вирджиния" развивает скорость около 45 км в час. Из-за того, что эти лодки являются относительно новыми, Военно-Морские силы не так склонны раскрывать определенные детали о конструкции. Например, военно-морской флот скромно подает максимальную рабочую глубину этой субмарины, указывая ее как "более 800 футов" (240 метров). Экипаж составляет 15 офицеров и 117 рядового персонала.

3. Класс "Ясень-М" (Россия)

Возможно, Россия является скорее континентальной, чем морской державой, но российский флот имеет несколько замечательных подводных лодок.

Особенно впечатляет класс "Ясень-М". Недавно россияне переоборудовали их под носители гиперзвуковых ракет, сделав "Ясень-М" единственной действующей подводной лодкой с таким вооружением. В июне россияне отправили одну из этих лодок в составе флотилии на Кубу, огибая при этом восточное побережье США.

"Ясень-М" может развивать скорость до 35 узлов (64 км в час) и может безопасно погружаться примерно на 600 метров. Водоизмещение около 13 800 тонн.

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"В общем, россияне имеют одну из самых быстрых и самых смертоносных подводных платформ на сегодня. Американцы недооценивают Ясень-М на свой страх и риск", - пишет The National Interest.

4. Класс "Шань" (Китай)

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая неуклонно наращивает свои подводные возможности, чтобы конкурировать с американскими, российскими и другими передовыми флотами.

Класс "Шань" имеет водоизмещение 7000 тонн и требует около 100 членов экипажа. Его максимальная крейсерская скорость составляет около 30 узлов, или 55 км в час, и эти лодки могут погружаться на глубину 700 метров.

Что касается маневренности этой подводной лодки, один аналитик написал, что "Китай может гарантировать, что подводная лодка [класса "Шань"] является прорывом в подводной навигации, а ядерная силовая установка имеет достаточную мощность, чтобы соответствовать тоннажу корпуса. При лучших обстоятельствах [классу "Шань"] вполне по силам достичь относительно превосходной подводной скорости и подводной маневренности".

5. Класс Vanguard (Великобритания)

Британский Королевский флот сегодня является тенью своей былой славы. Тем не менее, британцы все еще обладают определенными возможностями, которые делают их конкурентоспособными на море. Атомная подводная лодка класса Vanguard является прекрасным продолжением наследия великого имперского флота, который был перед ним.

Созданные для борьбы во времена холодной войны, эти субмарины пока остаются основными подводными лодками Королевского флота.

Водоизмещение подводной лодки класса Vanguard во время погружения не превышает 16 000 тонн. Субмарина оснащена ядерным реактором Rolls Royce. Ее скорость составляет 45 км в час. Она также может нырять на глубину около 400 метров.

"Цифры не врут. Класс Vanguard - это крепкая субмарина", - резюмирует The National Interest.

Рейтинг сильнейших армий мира

Как писал УНИАН, Украина потеряла три позиции в рейтинге сильнейших в военном плане государств мира, хотя до сих пор остается в первой двадцатке. В обновленном рейтинге за 2024 год Украина оказалась на 18-й позиции, пропустив вперед Австралию и Израиль, но обогнав Германию и Испанию.

А вот в первую пятерку сильнейших в военном плане государств вошли США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Высокие места лидерам рейтинга обеспечивают в первую очередь большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот и ядерное оружие (за исключением Кореи).

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