Даже если вы родились в один из этих трех месяцев, не забывайте, что ваш мозг нуждается в тренировках, чтобы работать на полную мощность.

Исследования говорят, что существует реальная связь между тем, когда вы родились, и тем, насколько вы умны. Как пишет YourTango, научно доказано, что люди, родившиеся в три определенных месяца, от природы более одарены интеллектуально.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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1. Октябрь

Еще в 2006 году ученые из Гарварда опубликовали исследование, в котором отслеживалось развитие 21 000 детей от рождения до 7 лет. Они обнаружили, что дети, родившиеся в октябре, показали более высокие результаты в тестах на IQ и когнитивное развитие, чем их сверстники.

Исследователи предположили, что на детей влияют такие нюансы, как сезонные колебания во всем, от диеты беременной матери до воздействия витамина D во время беременности.

Еще одно исследование, проведенное в Японии в 2023 году, дало более интересную информацию. Исследователи обнаружили интересную связь между детьми, родившимися прямо перед началом учебного года, и повышенным интеллектом. Дети, которые начинают учебу в более раннем возрасте, неизбежно испытывают больше трудностей, чем их сверстники, и в результате исследователи обнаружили, что эти ученики не только усерднее учатся, но и в конечном итоге больше учатся.

2. Ноябрь

Если вы ноябрьский ребенок, у вас, скорее всего, будет интеллектуальное преимущество, в основном из-за здоровья вашей матери во время беременности. Это связано с потреблением мамой витамина D.

Как отмечается в исследовании Гарварда, дети, рожденные в ноябре, проводят свой третий триместр, который является наиболее важным для развития мозга, в более прохладные месяцы. Это означает, что они с меньшей вероятностью будут подвергаться воздействию сильной жары, вирусов или экологических стрессоров, которые могут незаметно повлиять на развитие плода.

Кроме того, дети, рожденные в ноябре, не только умны, но и невероятно спортивны. Согласно исследованию в Международном журнале спортивной медицины, дети, родившиеся в ноябре, показали результаты на 10–15 % лучше, чем дети, родившиеся в другие 11 месяцев.

3. Декабрь

Как и дети, родившиеся в октябре и ноябре, дети, родившиеся в декабре, проходят критические стадии развития мозга в месяцы с меньшим количеством внешних стрессовых факторов.

На самом деле, дети, родившиеся в декабре, настолько умны, что у них больше шансов стать врачами. Исследование Управления национальной статистики Великобритании показало, что дети, рожденные в декабре, с большей вероятностью пойдут в медицинскую сферу и станут практикующими стоматологами.

Однако даже если вы родились в один из этих трех месяцев, не забывайте, ваш мозг — это мышца, которая требует упражнений. Вы должны использовать ее, чтобы заставить ее работать на полную мощность.

Ранее астрологи назвали 4 месяца, в которые рождаются самые успешные люди.

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