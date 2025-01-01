Поведение животных может казаться очень умным, или совершенно глупым. Проблема в том, что мы меряем интеллект животных по человеческим меркам.

Дебаты о том, способны ли животные мыслить, ведутся еще со времен Аристотеля, если не дольше. Однако однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор, несмотря на многочисленные научные исследования, пишет научный вестник IFL-Science.

В 17 веке выдающийся математик и естествоиспытатель Рене Декарт утверждал, что животные являются природными машинами, неспособными к ощущениям, не говоря уже о чувствах или мыслях. Сегодня эта точка зрения выглядит очевидно устаревшей и ошибочной. Сейчас дебаты идут вокруг того, насколько сложным является мышление животных и насколько оно похоже на человеческое.

Эксперт по поведению животных, доктор Алесия Картер из Университетского колледжа Лондона говорит, что, опираясь на работы нейробиологов, можно говорить о наличии сознания у всех животных, поскольку они обладают способностью чувствовать мир и реагировать на него.

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Другим углом взгляда на тему является вопрос о том, могут ли животные рассуждать, в частности делать логические выводы. По словам доктора Картер, вопрос животной логики до сих пор остается дискуссионным.

"Проблема всегда заключается в том, что разум - это черные ящики, к которым мы не имеем доступа, и все, что мы можем сделать, - это наблюдать за поведением животных в ответ на раздражители. Мы должны догадаться, что происходит внутри мозга, и часто на основе одних и тех же поведенческих данных возможны две разные гипотезы", - говорит она.

По словам ученой, одной из проблем здесь является то, что само понятие "интеллект" трудно определить однозначно, а затем его важно проверить "честно".

"Существует такая напряженная история с проведением тестов даже в пределах одного вида (людей), что я не думаю, что будет полезно говорить, что, например, шимпанзе умнее горилл (или солнечных рыб, или комодских варанов и т.д.). В чем умнее?" - объясняет она.

Доктор Картер отметила, что например сурикаты, ящерицы и бабуины достаточно хорошо ориентируются в том, как им выжить в их конкретных условиях.

"Мы много сосредотачиваемся на видах интеллекта, которые мы ценим, но животные имеют достаточно впечатляющий интеллект, к которому мы вообще не имеем доступа", - пояснила она.

Доктор Корина Логан из Института Макса Планка говорит, что "большинство исследований интеллекта сосредоточено на видах, которые, как ожидается, являются более умными. Это означает, что мы фактически не имеем доказательств того, что другие виды не умны". Поэтому популярные представления, что шимпанзе, например, умнее птиц, являются несправедливыми изначально.

Большое значение в этом контексте имеет образ жизни того или иного вида. Например, птицы, добывающие пищу из нор, более склонны пользоваться "подручными инструментами", что люди охотно признают за проявление интеллекта. Тогда как другие птицы больше полагаются на социальное взаимодействие и собственную память о местах, где можно найти пищу, и этот интеллект не является столь очевидным.

"У них могут быть другие когнитивные способности, которые они могут использовать, но мы просто не видим их выражения в их обычном поведении, поэтому мы не думаем искать их другие способности. Это делает бесполезными попытки сравнить интеллект разных видов", - сказала Логан.

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