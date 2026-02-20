Никогда не делайте этого с нарциссом: психологи назвали главную ошибку

Психологи советуют не иметь завышенных ожиданий и не вступать в борьбу за власть с такими людьми.

Эксперты по психологии предупреждают, что взаимодействие с людьми с выраженными нарциссическими чертами может нанести серьезный эмоциональный ущерб, если не соблюдать четкие границы. Специалисты рассказали, каких ошибок следует избегать и как минимизировать риски для собственного психического здоровья, пишет Parade.

Кто такой "нарцисс высокого уровня"

По словам доктора философии Майи Кляйн, нарциссизм существует в широком спектре – от "гипервнимательного" до "невнимательного" типа. Первый может не осознавать, как вредит другим, второй – чрезмерно сосредоточен на том, как его воспринимают.

Доктор философии Лейни Батлер объясняет, что "нарцисс высокого уровня" – это не клинический диагноз, а скорее описание человека с усиленными нарциссическими чертами. Внешне такой человек может выглядеть успешным, харизматичным и социально адаптированным, однако в близких отношениях его поведение часто оказывает деструктивное влияние.

Главная ошибка – жить его эмоциями

Психологи подчеркивают: никогда не стоит брать на себя ответственность за эмоции и потребности нарцисса. Постоянные попытки подстроиться или "урегулировать" его настроение могут привести к эмоциональному истощению.

"Их психология построена вокруг самозащиты, а не взаимности, и это подрывает ваше благополучие", – отмечает Кляйн.

Батлер добавляет, что фразы типа "Не расстраивайся" или "Давай успокоимся" могут только обострить конфликт, ведь воспринимаются как попытка контроля.

Еще три вещи, которых стоит избегать

1. Не имейте завышенных ожиданий.

Доктор Тэмми Кози советует не ждать эмпатии, сочувствия или глубокого понимания. Отсутствие ожиданий помогает уменьшить разочарование.

2. Не пытайтесь "исправить" человека.

По словам Кляйн, многие нарциссы имеют сложный детский опыт, однако попытки "лечить" их самостоятельно могут только усилить конфликт.

3. Не вступайте в борьбу за власть.

Батлер предостерегает от "перетягивания каната" в спорах. Желание доказать свою правоту часто заканчивается эмоциональным истощением без какого-либо результата.

Как действовать

Эксперты советуют устанавливать четкие границы, сохранять спокойствие и, по возможности, дистанцироваться. В некоторых случаях – особенно если речь идет о работе или семье – полностью избежать взаимодействия невозможно. Тогда помогают терапия, развитие навыков эмоциональной регуляции и четкое осознание собственных границ.

"В общем, лучше всего – выйти из ситуации, если это возможно. Вы не получите поддержки, пытаясь бороться", – заключает Кляйн.

