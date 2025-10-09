Выберите рисунок и узнайте, от чего вы больше всего пострадали в детстве.

Визуальный психологический тест - это интересный способ узнать о себе больше. Такой формат содержит несколько картинок, из которых нужно интуитивно выбрать самую близкую по духу, а затем прочесть расшифровку. Всего за несколько секунд вы получите краткий анализ своей личности.

Наш сегодняшний тест затрагивает детские травмы. У каждого человека есть неприятные воспоминания из детства, которые оставляют след на психике. Чтобы понять, что травмировало вас, выберите одно изображение.

Какие ваши детские травмы - тест с картинками

На иллюстрации показаны четыре рисунка кругов, из которых вам нужно указать на тот, что ближе всего к вашему внутреннему чутью. Не относитесь к результатам слишком серьезно, поскольку это развлекательный, а не научный формат.

Рисунок №1

Вы - жертва чрезмерной критики со стороны родителей. Вероятнее всего вы страдали от того, что ваши успехи занижались, а малейшие ошибки жестко критиковались. Из-за этого вы во взрослой жизни склонны постоянно искать одобрение окружающих, даже если приходится поступать вопреки желаниям. Также вы боитесь услышать чужое мнение и часто подстраиваетесь под других.

Рисунок №2

Ваша главная травма детства - отвержение, то есть непринятие, отсутствие поддержки, запрет на выражение определенных эмоций и черт характера. Во взрослом возрасте это может проявляться отрицанием собственных чувств, хроническим чувством вины, боязнью доставить проблемы других. Такие люди могут бояться сближаться с другими, ведь мозг шепчет: "Меня все равно не примут".

Рисунок №3

Основной источник вашего стресса в детский период - это одиночество, то есть частое отсутствие родителей и недостаток внимания. Скорее всего вы и сейчас боитесь остаться одни. Из-за этого вы рискуете попасть в токсичные отношения. Вы настолько хотите быть нужными кому-то, что готовы встречаться с кем угодно.

Рисунок №4

Тест личности указывает на пережитое в детстве предательство. Это оставляет глубокую рану на сердце. Такие люди сдержанны в своих чувствах и стараются не показывать истинное лицо. Их главный страх - что кто-то воспользуется их слабостями.

