На первый взгляд, эти слова – синонимы, но это не так.

Многие люди всегда путаются между украинскими словами "приводити" и "призводити". Когда какое выбрать, какое значение несет каждое из них?

Известный в Украине учитель и языковед Александр Авраменко разложил все по полочкам. В эфире "Сніданку з 1+1" он объяснил, отличаются ли слова "приводити" и "призводити".

"На первый взгляд, эти слова – синонимы. Но это не так", – подчеркнул он.

По словам языковеда, "привести" можно ребенка в садик, что-то в надлежащий вид. Также этим словом выражают побуждение к действию. Например: "Жадоба знань привела до школи".

В то же время "призвести" можно только к негативным последствиям, негативному состоянию. Например, "призводити до бійки", "призводити до помилок".

Полезные уроки от Авраменко

Некоторые люди не знают, что такое "діброва" и "гай" в украинском языке, а потому могут путать эти понятия. Как объяснил Александр Авраменко, "гай" – это небольшой, преимущественно лиственный лес.

Также языковед рассказал, как правильно сказать на украинском "не по себе". По его словам, в нашем языке есть два соответствия: "ніяково" и "ніяковіти". Например, можно сказать: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги".

Вас также могут заинтересовать новости: