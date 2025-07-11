Также по пусти поезд будет делать несколько остановок в городах Германии.

Чешские железные дороги (ČD), немецкий Deutsche Bahn (DB) и Датские государственные железные дороги (DSB) планируют в 2026 году запустить Новый железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу и Копенгаген через Берлин.

Как пишет The Sun, этот маршрут, который пройдет через три европейские столицы, был анонсирован после завершения строительства железнодорожной линии "Берлин-Гамбург". Это будет первый прямой рейс между Прагой и Копенгагеном за 10 лет.

Стоит отметить, что поезд уже курсирует между Гамбургом и Копенгагеном этим летом в ночное время, но с 2026 года он будет продлен до Праги через Берлин и Дрезден.

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Отмечается, что поезда, вероятно, будут курсировать два раза в день круглый год, отправляясь из Праги примерно в 6:30 и 10:30. В летний сезон также будет дополнительный рейс в 16:30. Также возможно сезонное ночное сообщение.

На дорогу между Берлином и Копенгагеном будет уходить семь часов, а между столицей Дании и Прагой – 11 часов. Однако ожидается, что это время еще больше сократится после завершения строительства подводного туннеля Фемарн-Бельт между Данией и Германией.

Планируется, что также поезда будут делать остановки в Оденсе (Дания), Гамбург и Дрезден (оба Германия), а также Усти-над-Лабем (Чехия).

Продажу билетов планируют начать за шесть месяцев до фактического начала поездки.

Рейсы будут выполняться на поездах ComfortJet компании ČD, которые вмещают до 555 человек, 99 из которых – в первом классе, и способны развивать скорость до 230 км/ч.

В самом поезде пассажиры смогут посетить вагон-ресторан и детский кинотеатр. В вагоне-ресторане будет 18 сидячих мест, и пассажиры смогут покупать горячие или холодные блюда и другие напитки во время поездки, включая пиво.

Кроме того, поезд будет оснащен окнами с технологией, которая обеспечит пассажирам лучший сигнал мобильной связи.

Отмечается, что новый сервис – первый из десяти пилотных проектов, поддерживаемых Европейской комиссией для развития трансграничных железнодорожных сообщений. Другие проекты включают новое прямое сообщение между Мюнхеном, Миланом и Римом.

Другие новые поезда в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий стартап Nox анонсировал запуск новой сети ночных поездов, на которых пассажирам предложат путешествовать в приватных спальных купе, рассчитанных на одного или двух пассажиров. Первые рейсы хотят запустить уже в 2027 году.

В свою очередь Eurostar объявил о планах запустить новые рейсы в Германию и Швейцарию. Впрочем, это можно будет реализовать лишь через несколько лет.

Тем временем, с декабря 2026 года итальянские высокоскоростные поезда Frecciarossa начнут выполнять рейсы из Италии в Германию.

Кроме того, на осень 2025 года планируестя запуск единой системы продаж международных билетов в Европе. Первыми к ней подключатся железные дороги Германии, Австрии и Швейцарии.

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