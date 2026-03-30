Пока еще не поздно: 10 минут в день могут спасти отношения в семье и психику ребенка

Почти половина подростков сталкивается с симптомами тревоги, но помощь часто приходит слишком поздно.

Специалисты в области детской психологии отмечают тревожную тенденцию: большинство родителей обращаются за профессиональной помощью лишь тогда, когда ситуация в семье становится критической. Это происходит не из-за безразличия, а вследствие длительных попыток справиться с напряжением самостоятельно.

Однако к моменту визита к специалисту ребенок зачастую уже глубоко погружен в онлайн-зависимость, страдает от бессонницы или демонстрирует выраженную агрессию, заявила консультант по родительству Ана Мэргэрита в интервью для Weekend Adevărul. Статистика подтверждает серьезность проблемы: почти 50% подростков испытывают симптомы тревоги, а каждый четвертый сталкивается с тяжелыми эмоциональными трудностями.

Скрытые сигналы и важность момента

Мэргэрита разъяснила, что эмоциональное благополучие ребенка не начинается в кабинете врача. Оно формируется в первые годы жизни через то, как взрослые реагируют на плач, умеют ли они вовремя извиниться за сорванный голос и готовы ли обсуждать трудные вопросы. Эксперт подчеркнула, что отношения строятся не на великих жестах, а на накоплении маленьких моментов близости, повторяющихся изо дня в день.

Видео дня

Нередко дети, которые кажутся успешными в школе, несут в себе колоссальное внутреннее напряжение. Первыми признаками того, что ребенку нужна поддержка, являются повышенная раздражительность, вспышки гнева, изменения в пищевом поведении или чрезмерный перфекционизм. Специалист отметила, что такие действия часто становятся единственным доступным ребенку способом объяснить взрослым, что ему тяжело.

Типичные ошибки и путь к восстановлению

Одной из главных ошибок родителей была названа поспешность в исправлении поведения до того, как будет понята вызвавшая его эмоция. Когда нервная система ребенка находится в состоянии тревоги, он физически не способен воспринимать логические объяснения или дисциплинарные меры. Первым шагом всегда должно быть установление эмоционального контакта.

Для восстановления доверия эксперт рекомендовала практику "реального присутствия". Она заключается в ежедневном выделении всего 10 минут, в течение которых телефон откладывается в сторону, а все внимание направляется на ребенка без оценок, критики или спешки. Эти короткие, но регулярные интервалы становятся фундаментом долгосрочных отношений.

Поддержка в регионах и новые инициативы

Особое внимание уделяется ситуации в небольших городах, где родители часто чувствуют себя изолированными и не имеют доступа к качественной психологической помощи.

В связи с этим была анонсирована серия диалогов "От корней к крыльям", первая встреча которой пройдет 2 апреля. Инициатива направлена на создание безопасного пространства, где семьи могут обсуждать вопросы привязанности, цифровой безопасности и профилактики аддикций.

Ана Мэргэрита заявила, что просить о поддержке – это не признак неудачи, а проявление высшей ответственности родителя. Даже если отношения кажутся разрушенными, "возвращение" взрослого и его готовность признать ошибки могут открыть путь к исцелению связи. Участие в группах поддержки помогает родителям снизить уровень внутренней тревоги, что автоматически делает их более доступными для общения со своими детьми.

