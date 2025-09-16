Иногда мы чувствуем, что коты нас понимают, но правда ли это?

Нельзя винить кошек в том, что у них ложно сложилась плохая репутация, когда речь заходит о социализации и привязанности. Собаки, или "лучшие друзья человека", были одомашнены как социальные спутники задолго до кошек. Это значит, что у них есть фора в понимании нас — включая умение чувствовать, когда нам грустно, и знать, как нас стоит подбодрить.

Но понимают ли кошки, когда вам грустно? За последние десятилетия кошки стали более привязаны к своим хозяевам и, возможно, лучше распознают их грусть, заявляет доктор философии, зоолог и специалист по поведению животных в компании Purina Рейген МакГоуэн в материале Daily Paws.

Чувствуют ли кошки грусть

Возможно. Как бы нам ни хотелось поговорить с кошками, мы не можем этого сделать. Поэтому нельзя точно сказать, что они думают или чувствуют, — но мы знаем, что это любопытные создания, которые используют разные подсказки, чтобы подстраивать своё поведение. Правда в том, что понимание кошками человеческих эмоций — это новая и ещё малоизученная область науки.

Вот несколько способов, с помощью которых кошки могут улавливать наше эмоциональное состояние:

Запахи — кошки могут использовать такие подсказки, как наш запах, чтобы идентифицировать нас, говорит МакГоуэн. Но пока неясно, выделяем ли мы какие-то запахи, сигнализирующие о грусти, и способны ли кошки их уловить, распознать и отреагировать.

— кошки могут использовать такие подсказки, как наш запах, чтобы идентифицировать нас, говорит МакГоуэн. Но пока неясно, выделяем ли мы какие-то запахи, сигнализирующие о грусти, и способны ли кошки их уловить, распознать и отреагировать. Визуальные подсказки — хотя у кошек отличное зрительное восприятие предметов, исследования показывают, что им трудно распознавать человеческие лица. Однако есть визуальная подсказка, на которую кошки реагируют охотно. Исследователи считают, что она играет важную роль в общении человека и кошки. "Кошки чувствительны к взгляду — к тому, куда направлены наши глаза. Они используют это, чтобы оценивать наше настроение или намерения", — объясняет МакГоуэн. Добавьте к этому медленное моргание, и вы вполне можете завести настоящий разговор со своей пушистой подругой.

— хотя у кошек отличное зрительное восприятие предметов, исследования показывают, что им трудно распознавать человеческие лица. Однако есть визуальная подсказка, на которую кошки реагируют охотно. Исследователи считают, что она играет важную роль в общении человека и кошки. "Кошки чувствительны к взгляду — к тому, куда направлены наши глаза. Они используют это, чтобы оценивать наше настроение или намерения", — объясняет МакГоуэн. Добавьте к этому медленное моргание, и вы вполне можете завести настоящий разговор со своей пушистой подругой. Звуковые подсказки — очевидно, что кошки реагируют на голос хозяина. "Кошки могут различать эмоциональное состояние человека по интонации — они слышат, когда человек говорит "грустным" или "радостным" голосом", — подчеркивает эксперт.

Как кошки интерпретируют человеческие эмоции

Возможно, вы уже как-то были свидетелями того, как кошки смотрят на вас в упор, когда вы плачете. Скорее всего, таким образом, пушистик просто пытается понять то, что видит и слышит. Возможно, котик не понимает, что такое человеческий плач, но соберёт максимум подсказок и скорректирует своё поведение.

Есть даже доказательства того, что кошки утешают людей, когда им плохо. "Когда хозяева в депрессии, кошки чаще трутся о них. Скорее всего, это реакция на эмоциональное состояние хозяина — попытка утешить или привлечь внимание", — отмечает МакГоуэн.

Как эмоции человека влияют на котов

Пушистики сильно влияют на наше настроение. Достаточно их просто погладить — и в мозгу высвобождаются "гормоны счастья". Но как наше настроение отражается на них? "Исследования показали, что хозяева и их кошки зеркалят самочувствие и поведение друг друга", — отмечает зоолог.

Кроме того, опрос Purina показал, что 71% владельцев кошек согласны: когда они сами испытывают стресс, их кошка тоже выглядит напряжённой. Поэтому, добавляет эксперт, забота о своём психическом здоровье важна и для нас, и для кошек. Если вам грустно, сначала погладьте питомца. А если заметите у кошки тревожные признаки, вызванные вашим настроением, стоит обогатить её окружение и спросить у ветеринара, подойдут ли ей успокаивающие добавки.

