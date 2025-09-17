В этот перечень вошли, как большие, так и маленькие породы.

Если вы ищете собаку, которую можно научить выполнять много команд, то есть 14 пород, которые для этого подойдут. Об этом пишет The Scotsman, ссылаясь на книгу психолога Стэнли Корена "Интеллект собак".

Бордер-колли

Лучшей собакой в плане послушания является бордер-колли, который также является самым умным в мире. Однако такие животные требуют много физических нагрузок, поэтому могут подойти не всем.

Пудель

Второй по уровню послушания породой собак является пудель всех размеров - от маленьких до стандартных.

Видео дня

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка является одной из самых умных пород, поэтому заняла третье место в этом рейтинге.

Золотистый ретривер

Эти собаки не только выполняют команды, но и имеют приятный характер, благодаря чему ретривер станет отличным домашним любимцем.

Доберман

Доберманы являются прекрасными сторожевыми собаками и очень преданными.

Шетландская овчарка

Чтобы пасти овец, необходимо уметь выполнять команды, поэтому неудивительно, что веселая шетландская овчарка попала в рейтинг самых послушных пород собак.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер, возможно, является самой популярной породой собак в Великобритании, однако по уровню послушания занимает лишь седьмое место.

Папильон

Это единственная маленькая порода собак, которая вошла в десятку самых послушных. Также она является самой ловкой среди мелких пород.

Ротвейлер

Ротвейлеру не нужно повторять команды дважды. Благодаря своему послушанию, желанию угодить и преданности, эта порода является отличной для домашнего любимца.

Австралийский скотовод

По словам экспертов, эта порода является "преданной, умной, всегда бдительной и осторожной к незнакомцам".

Валлийский корги

Корги являются энергичными, умными и очень отзывчивыми, а также они любят учиться и хорошо поддаются дрессировке.

Цвергшнауцер

Эти собаки бдительны, умны и стремятся угодить. Их обучаемость и ласковый нрав делают их очень послушными домашними любимцами.

Английский спрингер-спаниель

Эта порода является энергичной, дружелюбной и никогда не бывает счастливее, чем когда имеет задание, которое нужно выполнить.

Бельгийская овчарка

Бельгийские овчарки сосредоточены, ловкие и очень послушные, если их правильно дрессировать. Особенно часто ими пользуются военные и полицейские, ведь они являются преданными и трудолюбивыми.

Другие интересные факты о собаках

Ранее стало известно, какие собаки всегда "голодные" и постоянно просят еду. По словам экспертов, в этот перечень вошли такса, бульдог, бигль, бассет-гаунд, золотистый ретривер, кавалер кинг чарльз спаниель и другие.

Также эксперт по дрессировке собак назвал "лучшую породу на планете" для владельцев-новичков. Он отметил, что если бы первым питомцем каждого человека была эта порода, то в мире было бы гораздо меньше брошенных собак.

Вас также могут заинтересовать новости: