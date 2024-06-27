Оказалось, это подлинный артефакт майя, которому по меньшей мере 1200 лет.

Американка Анна Ли Дозиер купила керамическую вазу в дисконтном магазине всего в 10 минутах езды от своего дома в Вашингтоне. Однако позже оказалось, что это подлинный артефакт майя, которому по меньшей мере 1200 лет, пишет Independent.

Женщина купила вазу в 2019 году случайно заметив ее на полке с товарами на продажу возле кассы.

"Я увидела эту вазу и предположила, что это туристическая подделка. Она показалась мне старой, но не древней, лет 20-30, наверное", - рассказала она.

Видео дня

По ее словам, в течение пяти лет после покупки она хранила ее дома, пока в январе не отправилась в поездку в Мексиканский музей антропологии. Там Дозье увидела вазы, которые напомнили ей о ее находке в комиссионном магазине, поэтому она спросила сотрудников, что делать, если у нее может оказаться артефакт.

Ей посоветовали обратиться в мексиканское посольство.

По ее словам, после того как она прислала фотографии и размеры вазы, Национальный институт антропологии и истории Мексики сообщил ей, что у нее на руках подлинный предмет. и они хотели бы его вернуть.

По данным мексиканского посольства в Вашингтоне, ваза относится к периоду между 200 и 800 годами нашей эры, то есть к классическому периоду, который историки считают расцветом цивилизации коренных народов майя.

На этой неделе Культурный институт Мексики в Вашингтоне провел церемонию репатриации. Теперь ваза будет отправлена в Мексиканский музей антропологии и истории.

"Я хотела, чтобы она вернулась на свое законное место", - рассказала Дозиер. – "Но я также хочу, чтобы ее не было в моем доме, потому что у меня трое маленьких мальчиков и... я боялась, что после двух тысяч лет я буду той, кто ее разрушит".

Новости науки

Недавнее исследование открыло массовое захоронение, которое содержит останки более 100 человек, которые были принесены в жертву в рамках серии древних ритуалов майя. Необычно то, что все останки принадлежали маленьким мальчикам, и их хоронили в течение 500 лет.

При раскопках замка в Испании археологи обнаружили сюрприз: женщину похоронили рядом с более чем 20 средневековыми монахами. Новое исследование предполагает, что, как и мужчины, она, скорее всего, была воином, погибшим в бою.

Вас также могут заинтересовать новости: