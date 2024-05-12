Женщина по имени Рубия Дэниелс купила дом в Италии всего за 1 евро. Во столько ей обошлась недвижимость в маленьком городке на Сицилии.
Как пишет The Independent она решила, что должна поехать в Муссомели, маленький городок в 40 минутах от прибрежного Агридженто на юго-западе крупнейшего острова Италии, чтобы воочию убедиться, что обещанная сделка – кусочек Сицилии по цене мороженого – слишком хороша, чтобы быть правдой. 49-летняя женщина из Калифорнии обратилась к агенту по недвижимости в начале 2019 года, чтобы договориться об экскурсии по заброшенным домам города, которые были выставлены на продажу по чуть более 1 евро за штуку.
"Когда я поехала в первый день, я была единственным человеком в группе. Это было что-то совершенно новое, и у меня был невероятный каталог из 150 домов, которые я должна была увидеть", – рассказала она в интервью изданию The Independent.
Дом за 1 евро: как это работает
Общеитальянская инициатива "Дело 1 евро" была основана в 2017 году с целью возвращения заброшенной недвижимости в малонаселенных сельских районах к жизни. В последние годы все больше молодых людей покидают итальянскую сельскую местность ради городов, заставляя пожилых родственников оставлять пустующие дома местным властям. Эти заброшенные дома и сооружения выставляются на рынок за мизерную сумму в 1 евро – хотя, как правило, существуют определенные условия, которые варьируются в зависимости от региона. Они могут включать планирование и завершение реконструкции недвижимости в установленные сроки, а также обязательство проживать в ней в течение минимального периода времени.
В Муссомеле покупатели дома должны восстановить внешний вид постройки до его оригинального фасада. Однако с внутренней частью дома вы можете делать все, что пожелаете. Но время имеет решающее значение: если вы не отремонтируете фасад дома в течение трех лет, это приведет к штрафу в размере 5 000 евро.
Несмотря на то, что предлагаемые дома почти ничего не стоят, покупатели должны реалистично оценивать объем работ и капитала, необходимых для реконструкции этих часто полуразрушенных зданий. Например, Рубия Дэниелс советует отложить на это около 20 000 евро.
Как это происходит на практике?
Рубия Дэниел инвестировала всего 3,30 евро в три сицилийских объекта недвижимости в рамках муниципальной программы. Она призывает других делать то же самое.
"Нам нужно исследовать возможности развития существующих зданий в противовес постоянному расширению и разрушительным новостройкам. В мире так много мест, которые нужно ценить такими, какие они есть", – объясняет женщина.
Когда Рубия получила ключи, эти три дома требовали значительной работы и объем их был гораздо масштабнее, чем проекты реконструкции, за которые ей приходилось браться раньше.
"Когда я получила ключи, дома были разрушены. Я всегда мечтала о художественной галерее женщин-художниц, мой сын хочет открыть ресторан, а третий дом я хочу превратить в оздоровительный центр", – поделилась Рубия.
Сейчас один дом уже отремонтирован, за исключением незначительного ремонта крыши. В этом году Дэниелс сосредоточена на реконструкции своего основного дома.
Что касается местных жителей, то они приняли новых людей в городе на удивление тепло.
"Я родом из маленького городка, поэтому я почувствовала, что вернулась домой. Люди очень приветливые, и я влюбилась в этот город. С вином, кофе и людьми было невозможно не полюбить его", – отметила женщина.
Она считает, что жители Муссомели чувствуют облегчение, когда видят, как развитие и культурная жизнь возвращаются в город с населением всего 11 000 человек.
По словам Дэниелс, первоначальный процесс покупки домов был "очень легким и дружественным". Местные агенты по недвижимости "очень заинтересованы и делают все возможное, чтобы помочь покупателю". Оформление документов и заключение сделки также не вызвало никаких проблем.
Но не у всех все проходит так гладко. Австралийский эмигрант Дэнни МакКуббин был вынужден продать свой дом в Муссомели стоимостью 1 евро всего через два года после покупки. Задержки из-за пандемии коронавируса, скачки цен на материалы и нехватка строителей помешали намерению мужчины открыть общественный продовольственный проект в рамках своей сицилийской инвестиции. Вместо этого он потратил 8 000 евро на более "премиальную" недвижимость с большей структурной стабильностью и советует потенциальным покупателям "привести строителя" для оценки состояния здания, чтобы избежать такой же участи.
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