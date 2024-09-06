В список попали места по всему миру – от заброшенного острова в Японии до одержимого Обамой городка в Ирландии.

Многие туристы стараются посещать хорошо известные туристические места, о которых пищут во всех путеводителях. Но есть те, кто предпочитает исследовать более экстравагантные локации.

Пользователи Reddit в новом обсуждении рассказали о самых странных местах, которые они посетили в своей жизни. При этом инициатор дискуссии заранее уточнил, что под словом "странное" не обязательно стоит понимать что-то плохое – это также может быть место со странной атмосферой, место, которое конфликтует с остальной частью страны или региона, или даже место, которое просто выглядит странно.

"Мой ответ – город Свакопмунд, Намибия. Это место одновременно странное и интересное. Кажется, будто кусочек Германии просто перенесли в Африку. Там есть немецкая архитектура, пивные, немецкие рестораны, значительное немецкоговорящее белое население, немецкие названия улиц и мест, и все это с широкими и пустыми улицами, обсаженными пальмами, расположенными между океаном и пустыней", – отметил пользователь pacinosdog, затеявший обсуждение.

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В свою очередь, пользователь assplower, чей комментарий стал ожним из самых популярных, рассказал о старом тематическом парке Haw Par Villa в Сингапуре, посвященный отмиранию традиционных китайских ценностей, сказок и фольклора.

"На самом деле он заполнен тысячами странных статуй и сцен, изображающих людей, страдающих в аду, обезглавливание, сцены пыток, животных, убивающих друг друга, статуя женщины, кормящей грудью свою свекровь... Google Images покажет вам некоторые из них, если вы поищете. Так странно... Мне это чертовски понравилось", – добавил турист.

А вот пользователю throwaway3123312 больше всего запомнился заброшенный остров Икешима в Японии.

"Это примерно в 3 часах езды от Нагасаки, и это целый заброшенный остров с заброшенным городом, захваченным лианами. Абсолютно постапокалиптическое, самое крутое место в Японии. И Япония есть Япония, до сих пор есть регулярные общественные автобусы и паромы на заброшенный остров, на который никто не ездит", – рассказал путешественник, добавив, что когда он ехал на остров, на пароме не было ни одного пассажира, кроме него.

Тем временем, пользователь Maddy_egg7 рассказал о городке в Ирландии, одержимом 44-м президентом США Бараком Обамой.

"Было очень странно видеть так много брелоков, безделушек и городских украшений, посвященных президенту США", – отметил турист, добавив, что позже он узнал, что у Обамы есть прямые предки в Ирландии.

Кроме того, в обсуждении пользователи упоминали пещерные отели в Каппадокии (Турция), соляную шахту в Турде (Румыния), музей Аушвиц-Биркенау (Польша), костницу в Седлице (Чехия), свободный город Христиания в Копенгагене (Дания), контрастный город Неаполь (Италия), брачный рынок в Шанхае (Китай) и многое другое.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit рассказали о собственных ошибках, которые испортили им отпуск.

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