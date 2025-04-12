Эксперт поделилась хитростью, как хранить петрушку в холодильнике, а также другую зелень, намного дольше, чем обычно.

Петрушка, укроп, базилик и другие ароматные свежие травы печально известны тем, что быстро вянут в холодильнике, даже если их завернуть в целлофановый пакет. Однако есть способ продлить им жизнь - британский эксперт рассказала, как правильно хранить укроп и петрушку в холодильнике, чтобы они оставались свежими в течение нескольких месяцев.

Напомним, раньше мы также рассказывали, как хранить бананы, чтобы они не чернели и не портились почти месяц.

Как правильно хранить петрушку, укроп и другую зелень - необычный лайфхак

Многие перед тем, как хранить укроп в холодильнике (или другие травы), кладут их в целлофановый пакет - чтобы не так быстро вяли. Некоторые хозяйки советуют заворачивать их во влажное полотенце или бумагу, или же ставить букет из трав в воду, а затем в холодильник. Эти способы, безусловно, работают некоторое время, но потом травы все равно вянут и коричневеют.

Видео дня

Но, по словам одного из экспертов в социальных сетях и профессионала в вопросах хранения продуктов Шантель Милы (Chantel Mila), можно сделать так, чтобы они сохранялись гораздо дольше, пишет британский таблоид Express.co.uk.

По словам Милы, чтобы сохранить травы свежими в течение нескольких месяцев, вам понадобится всего лишь лоток для кубиков льда и один основной ингредиент для приготовления блюд - растительное масло. Вот что сделала эксперт:

для примера измельчила несколько веточек розмарина;

разложила их в каждое отделение лотка для кубиков льда;

залила оливковым маслом и поставила в морозилку.

Мила утверждает, что замораживание в лотке - отличный способ, как хранить петрушку свежей (а также и все остальные травы) гораздо дольше. Когда вы захотите их использовать, нужно лишь дать им разморозиться или же, чтобы процесс шел быстрее, добавить сразу в блюдо или на горячую сковороду.

По мнению экспертов Gardeners World, не обязательно использовать оливковое масло - вода тоже подойдет, просто оливковое масло облегчает процесс приготовления.

Важный момент: перед заморозкой травы должны были полностью покрыты водой или оливковым маслом - это позволит сохранить их свежими целиком.

Благодаря этой хитрости ароматные травы могут храниться в течение нескольких месяцев - идеальный вариант, если у вас в холодильнике полно свежей зелени, которую вы не успеваете использовать.

Вас также могут заинтересовать новости: