Известный языковед посоветовал, чем заменить нежелательное в украинском языке слово и привел понятные примеры его употребления.

Известный языковед Александр Авраменко раскрыл, есть ли в украинском языке слово "тупик" и удивило его корректным значением.

Подробнее о секретах государственного языка учитель рассказал в рамках экспресс-урока в эфире "Сніданок з 1+1". По его словам, в украинской слово "тупик" можно использовать по-разному.

"Обратимся к словарю,"тупик" - это железнодорожный путь, который с одной стороны обрывается, улица, где нет сквозного прохода или проезда, препятствие для прохода или проезда, а также безвыходное положение", - пояснил он.

Авраменко указал, что это слово - редкоупотребляемое, то есть нежелательное в украинском языке: "Советую использовать исконное украинское слово "безысходность" или словосочетание "глухий кут". А прилагательное "тупиковый" имеет синоним "безвыходный". То есть не "тупиковая ситуация", а "безвыходная ситуация"", - подчеркнул языковед.

Авраменко объяснил, как правильно спросить о месте в очереди

Напомним, в одном из своих экспресс-уроков учитель Авраменко также объяснил, как правильно спросить об очереди на "певучем" украинском языке. По его словам, правильнее ставить вопрос "кто последний в очереди", чем "кто крайний в очереди".

Языковед отметил, что часто украинцы не употребляют слово "последний" из-за одного из его отрицательных значений. Однако в вопросе об очереди слово "крайний" не стоит применять, ведь оно имеет другое значение.

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