'Рой пчел' Нострадамуса: пророчество 1555 года предсказало войну дронов в Иране

Древние тексты Нострадамуса обрели пугающую четкость на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Кризис на Ближнем Востоке вновь вывел на первый план пророчества нескольких мистиков о пугающей ситуации в мире. Нострадамус, французский провидец, которому приписывают предсказание таких крупных мировых событий, как теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы, упоминал о "рое пчел" в своей книге "Пророчества", написанной в 1555 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Те, кто верит в его предсказания, говорят, что это пророчество связано с войной в Иране, где "рой пчел" относится к дронам, играющим активную роль в ближневосточном конфликте, пишет Wion. В отрывке под названием "Катрен I:26" говорится: "Поднимется великий рой пчел… ночью засада…". Это предсказание оставалось туманным до начала войны между США, Израилем и Ираном.

Ранее его последователи связывали пророчество с ростом влияния мировых лидеров, таких как Путин и Трамп. Но, видя, насколько смертоносные беспилотники используются в конфликте, под "пчелами", похоже, подразумеваются беспилотные летательные аппараты. Более того, это дроны-камикадзе, которые детонируют после удара, подобно медоносным пчелам, которые погибают после того, как ужалят.

Атаки дронов в ирано-американской войне

США используют беспилотники, которые входят в состав оперативной группы "Скорпион" (Task Force Scorpion) – первого американского подразделения дронов-камикадзе. Каждый дрон стоит 35 000 долларов и является копией иранских "Шахедов". Адмирал Центрального командования США Брэд Купер заявил в своем сообщении, что они используют "бесчисленное количество ударных беспилотников одностороннего действия".

США годами наблюдали за "Шахедами" и за это время работали над технологией и "улучшили ее", чтобы разработать свои собственные барражирующие боеприпасы. "Шахеды" и беспилотники группы "Скорпион" – это дроны-самоубийцы, оснащенные боеголовкой. Они зависают над объектом, определяют цель, а затем врезаются в нее. Их стоимость делает их эффективным инструментом для сеяния разрушений до того, как в дело вступят истребители для окончательного уничтожения цели.

Пророчество о затяжной войне и позиция союзников

Нострадамус также говорил о долгой войне, которая, по мнению его последователей, относится к нынешнему конфликту. "Семь месяцев великая война, люди погибли из-за зла / Руан, Эвре, король не подведет", – написал провидец в своей книге. Иран наносит удары по американским базам в нескольких странах Персидского залива, таких как ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Канада намекнула, что страна может присоединиться к войне против Ирана. Премьер-министр Марк Карни заявил, что не может исключать военного участия в ближневосточном кризисе. "Никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками", – заявил он на конференции со своим австралийским коллегой Энтони Албанизом в Канберре.

Ранее УНИАН сообщал про мистические предсказания Ванги и Нострадамуса на 2026 год.

